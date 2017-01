El Apache En su contrato con el Shanghai Shenhua, el Apache pidió incluir un artículo en el que, si no está cómodo en el fútbol de China, puede rescindir solamente si se retira o si elige volver al Xeneize, su último equipo. Carlos Tevez todavía no se fue a China y los hinchas de Boca

El TC aún no tiene fecha Las competencias nacionales de todas las categorías tienen fechas pero no así la totalidad de los circuitos confirmados. El Súper TC 2000 podría llegar a la cuidad de Paraná el 2 de julio; El TC aún no tiene fecha en la capital entrerriana. El 2016 se va y el