About nogoyatimes

13 es la cantidad de muertes por femicidios en la Provincia

Homicidio, intento de femicidio y suicidio conmocionan a Nogoyá

Un hombre mató a puñaladas a la pareja de su ex, hirió a la mujer y se clavó el cuchillo en el pecho, en la vía pública y a la vista de todos.

Caso cerrado: una víctima de homicidio, una sobreviviente de intento de femicidio , un asesino muerto por autodeterminación, decenas de testigos, arma letal secuestrada, secuencias claras, un contexto de violencia de género y una historia que se repite en la provincia, esta vez en Nogoyá.

Mariana Cironi, de 34 años, estuvo en pareja varios años con Fabián Godoy, de 65. Hace alrededor de un año decidió separarse y luego comenzó una nueva relación con José Iglesias, de 70. Pero su ex insistía en que ella era suya, como un objeto.

El domingo de Navidad, Godoy le envió varios mensajes para encontrarse en una esquina céntrica de la ciudad. Como no había respuestas, los mensajes eran cada vez más amenazantes. En el último le dijo: “Si no vas, se pudre todo”. Pero Mariana no tenía consigo su celular, sino que se lo había dado a uno de sus hijos.

Alrededor de las 22, Godoy fue a la casa de Iglesias, en Bulevar España entre 25 de Mayo y San Martín, con un cuchillo en la mano, dispuesto a todo.

Mariana y su pareja estaban sentados en la vereda, tomando fresco. Godoy sacó una cuchilla, tiró la vaina al piso y la pareja entró corriendo a la casa. En la cocina, el agresor le dio cinco puñaladas en la espalda a Iglesias y alcanzó herir a Mariana, pero ella logró huir para pedir ayuda. Godoy la persiguió y en la corrida le produjo dos cortes en la espalda, pero la mujer logró llegar al bar La Rural, ubicado en la esquina de España y 25 de Mayo, y fue su salvación. Al hombre no le importaba, quería matarla como sea. Las personas que estaban tomando algo o cenando intentaron frenarlo, le tiraban con sillas, mesas, vasos, pero nada lo paraba. De todos modos, no logró alcanzar a la mujer. Había dos policías, uno de ellos se acercó y lo convenció de que se retirara. Fue recién entonces cuando Godoy se dirigió de regreso a la casa de Iglesias, y en la cochera se puso el puñal en el pecho, se apoyó en la pared y se lo incrustó. Poco después murió.

En el centro de Nogoyá había corridas y sirenas de policías y ambulancias. A Iglesias lo subieron a una unidad de emergencias y lo trasladaban al hospital San Martín de Paraná, pero en el camino, a la altura de Crespo, falleció. A Mariana la llevaron al hospital San Blas de la localidad, donde la asistieron por el neumotórax producido por una puñalada que le afectó un pulmón, y luego la derivaron a la capital provincial. En el nosocomio la operaron y hasta anoche permanecía internada en una habitación de Cirugía General, estable y en observación permanente, acompañada por familiares.

En la escena del crimen trabajó el personal de la Jefatura Departamental Nogoyá, a cargo del comisario Eduardo Stopello, bajo las directivas del fiscal en turno. La casa de Iglesias era un horror: en la cocina había sangre hasta en el techo. Los testigos eran demasiados como para entrevistar a todos, pero se reunieron los suficientes como para dejar el caso esclarecido, así como se levantaron rastros en el lugar que reforzarán la hipótesis del crimen.

Habría una denuncia previa

Mariana tiene siete hijos, el más chico de 8 años, y están por estas horas al resguardo de sus tíos. Mientras se recupera de las ocho heridas de arma blanca, está muy traumada por el hecho, y aún no sabe que su pareja murió asesinada y que su ex se suicidó. Tiene miedo que Godoy aparezca en cualquier momento con la cuchilla. Al menos hasta anoche, nadie de ningún organismo público se había acercado para ayudarla a ella y sus familiares a afrontar este momento, pese a que están para eso, pero por lo general llegan tarde.

Oscar, hermano de Mariana, contó a UNO: “Nosotros nos enteramos porque nos llamaron los vecinos, lo que salió en los medios es lo mismo que sabemos nosotros. Ella supuestamente había hecho una denuncia, pero no se hace cuanto. Estuvo bastante tiempo con Godoy, pero hace más de un año que se separó”. Acerca de antecedentes de violencia de género, el joven dijo: “Ella a mi nunca me había dicho nada, supuestamente a los hijos sí les dijo que a veces la amenazaba con un cuchillo”.

Además, Oscar contó cómo Godoy tenía todo en la cabeza desde antes del hecho: “Esa tarde mi hermana le había dejado el teléfono a uno de los hijos, se ve que el hombre le había mandado mensajes, le decía ‘te estoy esperando’, que si no llegaba al semáforo de Bulevar España donde la estaba esperando, se podría todo. Él ya había planeado todo”.

Luego de que se enteraron de lo sucedido, los familiares acudieron al hospital San Blas y luego la acompañaron hasta Paraná. Pese a la gravedad de las lesiones, Mariana está mejor, pero tiene mucho todavía por pasar: “Va evolucionando bien, pero está traumada porque piensa que Godoy va a regresar para matarla”.

Detenidos por violentos, tenían restricciones

Personal de comisaría octava de Paraná dio cumplimiento a una orden del Juzgado de Garantías, para detener a un hombre porque había atentado contra su expareja, pese a tener una orden de restricción. El procedimiento fue realizado en un domicilio del barrio 2 de Abril, donde procedieron al arresto de un ciudadano por violencia de género, ya que agredió a la mujer causándole lesiones leves. El hombre, de 35 años, incumplió la restricción de acercamiento y de ocasionar actos molestos y perturbadores, que recaía sobre él por término de 90 días. Quedó alojado en la Alcaidía a disposición de la Fiscalía. Por otro lado, en Concordia otro sujeto fue detenido en Navidad por haber ingresado a la vivienda de su expareja y haberla atacado a golpes. Tras la denuncia, llegó al domicilio personal policial y arrestó al violento. El hombre también tenía prohibiciones por parte de la Justicia de acercarse a la víctima, ya que son varias las denuncias por hechos de violencia de género.

Número: 13 es la cantidad de muertes por femicidios (ocho mujeres) y femicidios vinculados (dos hijas y tres parejas de víctimas) ocurridas en el año en la provincia.

