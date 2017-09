A la medianoche arranca un paro escalonado de choferes de colectivos de larga distancia

Share the joy









Según informó el gremio nacional UTA, la huelga iniciará en las empresas Flecha Bus, Vía Bariloche, San José y Tata.

BUENOS AIRES.- Los choferes de ómnibus de varias compañías de larga distancia realizarán a partir de esta medianoche un paro de actividades, por “incumplimiento” de pago de la suba salarial de 21%, dispuesta por el Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo en la paritaria.

Así lo informó el secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari, quien justificó que la medida de fuerza obedece al incumplimiento de la resolución del Ministerio de Trabajo y advirtió que se extenderá hasta que las empresas paguen la suba salarial. Detalló que las empresas de micro de larga distancia que pararán a partir de la cero hora son: Flecha Bus, Vía Bariloche, San José y Tata.

Este es el cronograma de interrupción de los servicios, a partir de las 0:00 hs del día 8 de septiembre.

Viernes 8 – Martes 12 : Tata San José; Flecha Bus; Vía Bariloche

Martes 12- Jueves 14: Chevallier; Pullman; Empresa Argentina; San Juan; Urquiza; Sierras de Córdoba

Jueves 14: Crucero del Norte; Plusmar; Rutamar; Andesmar; La Veloz del Norte

Este es el cronograma de interrupción de los servicios, a partir de esta medianocche, según informó UTA en su página oficial:

Desde el viernes 8 hasta el martes 12: Tata San José; Flecha Bus; Vía Bariloche.

Martes 12-jueves 14: Chevallier; Pullman; Empresa Argentina; San Juan; Urquiza; Sierras de Córdoba.

Jueves 14: Crucero del Norte; Plusmar; Rutamar; Andesmar; La Veloz del Norte.

“El paro puede ser por 24, por 48 horas, se va a levantar cuando cumplan con la paritaria”, aseguró Caligari.

Ante el anuncio de la medida de fuerza, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) replicó que no existe a la fecha ningún acuerdo firmado entre las cámaras representativas de la actividad y el gremio.

La cámara recordó que junto con la Cámara Argentina de Transporte de Pasajeros (Catap) -las dos cámaras que nuclean a la mayoría de las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia- presentaron el 28 de agosto último un escrito administrativo recurriendo ante el Ministerio de Trabajo la resolución 595/2017 de esa cartera, que fijó el aumento salarial de 21% para los trabajadores del sector “por considerar la misma de imposible cumplimiento”.

“En consecuencia, hasta tanto el Ministerio de Trabajo no se expida sobre este recurso la resolución de pago resulta en abstracto y las empresas no se encuentran incumpliendo ningún acuerdo”, alegó Celadi en un comunicado.

Asimismo, la entidad llamó a la reflexión a la autoridad sindical, a fin de que depongan una acción que no hará más que perjudicar a los miles de argentinos que deben llegar a sus hogares en todo el país, además de acrecentar la crisis financiera y económica de las empresas de transporte.

La paritaria de los choferes de larga distancia estaba vencida desde el 30 de abril y desde entonces la UTA amenazó en reiteradas oportunidades con la posibilidad de un paro de alcance nacional. Ante eso, el 18 de agosto, el Ministerio de Trabajo determinó la suba de 21%, en tres tramos (agosto, octubre, y enero de 2018), frente a la falta de acuerdo en la paritaria. La medida se oficializó el 28 de agosto con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

Ese mismo día, Celadi y Catap recurrieron administrativamente la resolución y argumentaron que si no se ha logrado alcanzar un acuerdo salarial no es por falta de voluntad, sino por la imposibilidad de acceder al convenio debido a que las empresas de larga distancia no han podido superar la profunda crisis estructural en la que se encuentran inmersas. (DyN)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com