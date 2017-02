Agremiados ratificó el paro y el fútbol podría no comenzar el próximo fin de semana

Share the joy









Paros

La entidad insistió en que no se reanudarán los certámenes durante el fin de semana por la enorme deuda que los clubes mantienen con los jugadores.

La situación es cada vez se tensa más en el fútbol argentino. A pesar de que la AFA publicó el cronograma de partidos para la reanudación de los torneos a partir del próximo fin de semana, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) ratificó el paro de los jugadores.

A través de un comunicado en su página web, la entidad que tiene a Sergio Marchi como secretario general insistió en que los campeonatos no comenzarán debido a la enorme deuda salarial que los clubes mantienen con los futbolistas.

En el escrito, además, Agremiados califica de “irresponsables” a los dirigentes del fútbol argentino, como así también señala su “desidia e indiferencia” ante los reclamos del sector.

El último viernes, el gremio había llamado al paro y había solicitado a la AFA que retuviera a los clubes 260 millones de pesos con el fin de cancelar los salarios adeudados a los futbolistas de las distintas categorías de la Argentina.

El comunicado completo:

“FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS mantiene su postura de no dar comienzo a la segunda parte de los Torneos de las categorías profesionales organizados por AFA, previstos inicialmente para el día 03/03/2017. Los IRRESPONSABLES DIRIGENTES DE NUMEROSOS CLUBES, que han generado -una vez más- la descomunal deuda que mantienen con los futbolistas, continúan con su DESIDIA E INDIFERENCIA, no atinando a dar respuesta a los reclamos. Por lo tanto, seguimos firmes en la decisión de retener tareas y no participar en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente mencionada”.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter