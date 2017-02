Ahora, el ministro Ballay aclara que el incremento anual a docentes será del 18%

Oferta salarial a docentes

Tras la reunión paritaria con gremios docentes, realizada esta mañana, el ministro de Economía, Hugo Ballay, salió a aclarar que se otorgarán dos incrementos más hasta llegar a una 18% actualizable de acuerdo a los índices del Indec.

En la reunión paritaria con los gremios docentes realizada este martes en la Secretaría de Trabajo, el gobierno provincial propuso un primer incremento salarial del 6 % con los sueldos de marzo, superando las previsiones inflacionarias para los primeros meses del año. En ese marco, el ministro de Economía, Hugo Ballay, precisó que se otorgarán dos incrementos más hasta llegar a una 18% actualizable de acuerdo a los índices del Indec.

En ese sentido, explicó que “lo que se dio a conocer hoy es la primera etapa del incremento previsto para el corriente año, que es del 18%. Esto va de acuerdo a lo que el propio gobernador, Gustavo Bordet, expresó en su mensaje hacia la Legislatura: pretendemos acompañar a todos los trabajadores y no solo al gremio docente. Nunca la pauta salarial que establezcamos para este período estará por debajo del índice de inflación. El porcentaje será monitoreado mes a mes”.

Al respecto, aclaró que prevén otorgar el 18% en tres etapas de 6%, siempre que la inflación no los obligue a incrementar los porcentajes. Aún no se definieron los meses en los que se dará el aumento. “Siempre un mes antes o un mes después, el que sea acumulativo o no va a depender del grado de inflación. En términos reales el aumento puede ser mayor al 18%”, agregó.

Asimismo, manifestó que tomaron la decisión de proponer este incremento con “absoluta responsabilidad”, de acuerdo a la realidad financiera de la provincia, a la que definió como “complicada”. En esa línea, expresó que “tenemos que tomar una decisión que realmente podamos cumplir. Creo que lo peor que nos podría ocurrir es llegar la instancia de no poder cumplir con los salarios. En la provincia hemos vivido momentos mucho más difíciles de enfrentar, cuando realmente los fondos con que cuenta el Estado no pueden hacer frente al salario. Priorizamos una oferta que podremos cumplir en tiempo y forma, como también anunciamos que de nuevo podremos repetir un cronograma de pagos del 1 al 10”.

En otro orden, Bordet había ratificado que, de acuerdo a lo informado por el gobierno nacional, no se abrirán las paritarias docentes, por lo que el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) “se mantendrá estable a valores de diciembre, es decir que ni siquiera se incrementarán con el porcentaje de inflación, es decir, que se mantendrá en los 1.210 pesos”.

El titular de la cartera de Economía detalló además que se garantizó a partir de enero un ingreso mínimo de 9.672 pesos para el cargo testigo (inicial con 20 horas de cátedra semanales, actualmente en 8.060 pesos) cuyo retroactivo se liquidará con los salarios de marzo.

Se realizará también un monitoreo permanente de la inflación para compensar, de ser necesario y de manera automática, el incremento inflacionario (Indec) modificándolo hasta por lo menos igualar ese índice. En julio se abrirá un nuevo encuentro paritario.

Sobre el rechazo de la propuesta por parte de los gremios docentes, Ballay planteó que “evaluaremos la propuesta definitiva que llevaremos este miércoles, en la continuidad de esta paritaria. Lo ideal sería que el primer día de clases todos los chicos entrerrianos puedan concurrir a sus colegios y este es el mayor esfuerzo que vamos a poner para que el día de mañana se pueda llegar a un acuerdo con los gremios”.

Adelantó que es posible que esta semana convoquen a los demás gremios estatales para presentarles su oferta salarial, que será “seguramente muy similar al que ofrecemos al gremio docente”. Elonce.com

