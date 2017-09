Allanaron la casa de Natacha Jaitt y ella prometió más videos íntimos de Latorre

La División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal allanó la casa de la polémica morocha tras una denuncia por presunta extorsión. “¿Me acusan de extorsión? Prepárense para ver, todo gratis”, advirtió.

Diez efectivos de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal ingresaron allanaron la casa de Natacha Jaitt tras una denuncia por presunta extorsión.

El allanamiento se dio “con el objeto de proceder al secuestro de todo dispositivo informático ya sea Tablet, PC, pendrive, CD, Notebook, Disco Externo, teléfonos celulares y cualquier otro elemento que pueda resultar de interés para la investigación”.

“En cumplimiento de la manda se deberá establecer si en el establecimiento existe una caja fuerte y en su caso se deberá proceder a su apertura, quedando para eso facultado a requerir el servicio de un cerrajero en caso de ser necesario”, reza parte de la orden.

Promete más videos

Natacha Jaitt explotó de furia luego de que la Policía Federal allanara su vivienda por una denuncia realizada por Diego Latorre por presunta extorsión. La polémica morocha advirtió: “Todo esto se los devuelvo, prepárense”.

“Se están llevando la historia de mi hijo, de su papá que falleció”, lanzó desencajada ante la cámara de Los Ángeles de la Mañana.

“Todo esto lo van a pagar, la matufia de Burlando y toda esa manga de mier. . . , los Latorre. . . esto se los devuelvo, prepárense”, advirtió furiosa.

“Nadie me puede tocar. Me están secuestrando las cosas, hasta ahí. Voy al Juzgado, lo que quieran, yo no tengo nada que ocultar. Y si hay algo que soy es muy bicha, acá no tengo nada”

Por último, lejos de amedrentarse, Natacha prometió más videos íntimos de Latorre: “¿Me acusan de extorsión? Prepárense para ver, todo gratis, como le rompen el . . . a Diego Latorre dos chilenos y muchas cosas más”, concluyó.

