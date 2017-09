Alumnos entrerrianos tendrán durante septiembre tres días “feriados”

Cuatro jornadas sin clases

Septiembre es el único mes en que no hay feriados nacionales. Sin embargo, los estudiantes entrerrianos tendrán tres jornadas sin clases por celebraciones y otra por día institucional. Mirá los días no laborables que quedan en 2017.

Septiembre es el único mes del año en cual no hay feriados nacionales. Sin embargo, para los estudiantes no será tan así. Es que, con motivo del festejo del Día del Maestro, el próximo lunes no tendrán clases, por lo que gozarán de un fin de semana largo.

Luego podrán disfrutar su día, el 21 de este mes, que en este caso cae jueves.

No obstante, en el caso de Entre Ríos esa no será la última jornada sin actividades en las aulas. Es que el viernes 29 de septiembre se celebra San Miguel Arcángel. Es el patrono de Entre Ríos y por ello, se dará un nuevo fin de semana largo para los estudiantes, puesto que es feriado provincial.

Este año, los chicos paranaenses “lamentarán” que el 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Paraná, es sábado.

En otras ciudades entrerrianas, como es el caso de Victoria, se verán aún más favorecidos. Es que, según se informó a El Once la patrona es la Virgen de Aránzazu, que se celebra e este viernes 8 de septiembre, por lo cual el venidero fin de semana será extra largo.

A esto hay que sumarle la jornada institucional prevista para este martes, cuando tampoco habrá clases.

Los fines de semanas largos que quedan

El próximo feriado nacional será el del 12 de octubre (Día del Respeto por la Diversidad Cultural), el cual se moverá al lunes 16.

Luego, quedarán otros tres feriados:

Lunes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Viernes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Lunes 25 de diciembre: Navidad

