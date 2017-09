Antonella atraviesa un difícil momento: El emotivo pedido de su mamá

¡Fuerza guerrera!

La niña de Gualeguaychú que fue trasplantada hace más de 100 días, sufre algunas complicaciones. “Dios, te pido, de lo más profundo de mi corazón que hagas ese milagro. No me abandones”, escribió su mamá esta madrugada.

Antonella Gonzales, de 9 años, lucha contra la leucemia. Tras el trasplante de médula sufrió complicaciones, que se agravaron en las últimas jornadas. Su estado de salud ha desmejorado.

Este miércoles sufrió una descompensación más severa, por lo que su mamá contó que “le realizaron una endoscopía donde vieron que tiene una úlcera con lo que sería una coágulo, la están medicando para que pare el sangrado y de no ser así, le realizarán una intervención quirúrgica. Sus defensas están bajas y además el virus que desde hace tiempo luchan por combatir y que sería común en los trasplantados de médula, en Anto es un poco más difícil”. Natalia Bazán pide además “que la gente no deje de rezar por ella, desde el credo o la religión que tengan”.

Esta madrugada, la madre de Antonella envió una emotiva súplica: “Dios por favor me has visto llorar toda mi, vida as visto todo lo que ha pasado y nunca te pedí nada. Jamás te pedí que mi vida cambiara solo seguí luchando contra todo lo malo que la vida me puso en el camino. Sentí la verdadera felicidad y amor, ese amor que solo un hijo te hace sentir, que das la vida por cuidarla. Hoy si te pido desde lo más profundo de mi corazón que hagas ese milagro que necesita mi hija Anto. Te he ofrecido mi vida por la de ella te prometí entregarte mi vida. Ella tiene mis mismos sueños, mis pensamientos, tenemos tantas cosas buenas para hacer. Vos sentis su alma pura y sincera. Por favor escúchame, sabes que te lo pido con toda mi fe no me la abandones”.