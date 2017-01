About nogoyatimes

Apareció baleado el perro de una familia víctima del cura Juan Diego

Triste momento con su perro

Denuncian mensaje mafioso y amenazas. El perro tenía un cordón atado al cuello y perdigones en su cuerpo: “Chorreaba sangre por todos lados”

Silvia Muñoz, madre de una de las víctimas del cura Juan Diego Escobar Gaviria, tuvo que atravesar un triste momento con su perro. Su mascota apareció baleada y con un cordón atado al cuello, luego de estar desaparecida por más de una semana. El hecho, con tintes amenazantes y mafiosos, sucedió luego de que la mujer hablara sobre la visita que recibió de Juan Alberto Puiggari, Arzobispo de Paraná, en su casa de Lucas González, Nogoyá.

En diálogo con 9 Ahora, Silvia apuntó contra un grupo de familias de su barrio, que defiende la postura del cura y que no cree en las cuatro denuncias por abuso que existen en su contra. “Lo hacen para hacerme mal, no me caben dudas. Es como una amenaza, una cosa mafiosa que han hecho, pero no lo voy a tomar así porque me voy a volver paranoica. Me pegan donde más me duele. Me han hecho la vida imposible y me la siguen haciendo, pero yo voy a enfrentar lo que sea”, aseguró.

El perro fue nombrado “Flaco”. Es un cachorro, callejero, con el que la familia Muñoz se encariñó y al cual comenzaron a alimentar y atender regularmente. El domingo a la noche, antes de irse a dormir, la mujer decidió publicar en su Facebook unas fotos del animal para tratar de conseguir datos acerca de su paradero. Al día siguiente, el llanto desesperado de un canino en la puerta de su casa la despertó.

“A las siete de la mañana sentí que un perro lloraba afuera. Pensé que era cualquier otro perro. Cuando me vuelve a sonar el despertador, rasguña la puerta y se larga a llorar. Salí corriendo y cuando lo ví… Me desmoralizó, le chorreaba sangre por todos lados. Me miró como diciendo ‘Acá estoy, vos me querías’”, narró Muñoz. Rápidamente llamó a la protectora de animales, quienes constataron la gravedad de las lesiones.

“Tenía tres balazos” -con un arma de aire comprimido-, en dos patas y en el lomo, explicó. “También escoriaciones en la cola porque, al estar rengo, se venía arrastrando. Tenía un cordón de zapatilla, doble, ceñido al cuello. No se lo podíamos cortar. Estuvo todo el día ‘en un grito’”, detalló. Afortunadamente, los perdigones no revestirían un riesgo en los órganos del animal, según le comunicó un médico veterinario.

Luego de un día de mucho dolor e inyecciones con calmantes, el perro pudo recuperarse y ya regresó a sus andanzas habituales. Muñoz aseguró que este hecho no va a frenarla y que continuará buscando justicia para su hijo y las demás víctimas abusadas por el cura Juan Diego. “Basta con que no toquen a mi hijo, voy a enfrentar lo que sea”, concluyó.

Mirá las fotos del perro:

