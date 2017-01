About nogoyatimes

Así está el barrio de nuestra ciudad donde murió ahogado el bebé

Share the joy









Tristes imágenes

Tristes imágenes de la zona afectada. El intendente informó cuántas familias fueron evacuadas y los vecinos explicaron por qué se quedaron

El barrio Las Ranas de Nogoyá fue uno de los más afectados producto de la creciente del arroyo homónimo a la ciudad y que le costó la vida a un bebé de un año y medio. Debido a las lluvias intensas, tanto la Policía como las autoridades municipales habían advertido sobre el aumento significativo del nivel del agua y por ello 18 personas fueron evacuadas. Sin embargo, hubo otras que se quedaron a resguardar sus pertenencias.

“Es una zona que se puede habitar, pero tiene una ordenanza que advierte al vecino que edifica que es una zona probablemente inundable. En ese sentido, creo que las copiosas lluvias y la falta de dragado y limpieza de los arroyos fueron factores determinantes para que el arroyo creciera de esta forma, rápidamente”, explicó el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna.

El intendente remarcó que desde el municipio emitieron la advertencia. “No hay ninguna disposición que obligue al vecino salir de sus casas. Podemos dar consejos, hemos alertado sobre la altura del río, de la necesidad de que se evacuen las personas y hemos trasladado a una zona segura a algunos y son asistidos. Pero los vecinos también tienen que ver la peligrosidad que implica tener aguas en sus casas“, señaló.

VECINOS

Los vecinos del barrio que se quedaron plantearon que el tema no es nuevo y básicamente se quedan por temor a perder lo poco que tienen. “Hace dos años que vivo. Es la segunda vez que nos inundamos, pero la primera vez que llega agua adentro. A mis hijos los mandé a la casa de mi mamá y quedé yo con mi hijo mayor y mi esposo. Es peligroso, pero no es lindo dejar la casa sola porque no sabemos qué puede pasar. A uno le costó mucho para tener su casita y entonces tampoco queremos perder las cosas“, explicó al Nueve una de las vecinas damnificadas

Las familias reconocen de los peligros que implica estar frente a una inundación y de la necesidad de evacuarse. De todos modos, comprenden también la decisión de quedarse de los padres del bebé que murió ahogado. “Siempre se trata de salvar todo y nos quedamos afuera a hacer guardia. Tenemos que cuidar las cosas”, dijo otra de las vecinas. Además, otra agregó: “Por las dudas yo no me quise ir; me quedé a metros, en lo de mis suegros, esperando. Ya bajó el agua y no perdimos nada”.

OBRAS

El intendente Cavagna reconoció que es necesario encarar obras de infraestructura para evitar las mismas tragedias en el futuro. “Es una inversión costosa pero hay que darla necesariamente. Vamos a empezar a trabajar con Provincia, para buscar soluciones y evitar este tipo de contingencias. Máxime cuando las condiciones climáticas tienden a empeorar”, señaló

“Hay una vegetación que impide que circule de manera normal el caudal. Esto hace un taponamiento natural que produce el anegamiento”, explicó el jefe comunal de Nogoyá. En este sentido, remarcó la necesidad de los trabajos y adelantó: “Estamos elaborando un proyecto para elevarlo al gobernador y buscar entre todos el financiamiento. Han pasado los gobiernos y no se ha dado solución“.





Fuente: 9Ahora

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter