Avioneta hallada en el Delta: Familia del piloto asegura que “hubo negligencia”

Share the joy









Encontraron dos cuerpos

Su esposa cuestiona las teorías sobre los motivos por los que se estrelló. Dice que se enteró “por los medios” que habían encontrado restos humanos en la nave hallada el sábado.

Los familiares de Matías Ronzano, el piloto del avión que fue hallado el sábado tras 26 días de búsqueda, no se quieren callar. Aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias. Su abogado, Mariano Lizardo, les adelantó que iniciará acciones legales contra quienes se dictamine que fueron los responsables de lo ocurrido.

“El abogado nos planteó desde un primer momento que si esto era un accidente hubo mucha negligencia”, explicó a LA NACION Ángela Barbero, la mujer de Ronzano. Y agregó que antes del hallazgo del sábado todos los comunicados eran por “papelitos”. “Ayer [por el domingo]pusieron todos la cara, del comité de crisis, Pamela Suárez [presidenta de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil]e Irigoin [director de la ANAC], pero antes nunca salieron a decir: ´Estamos buscando de esta manera´. Eran todos papelitos”, contó, enojada, en la casa de su hermano.

“Todos los familiares estaban desde el día 1 en el bar y de repente ayer les ofrecieron a cada familia un hangar, estaba la policía controlando quién entraba y quién no. Nunca lo habían hecho. De repente era otro mundo: un aeropuerto controlado”, se indignaba cada vez más Ángela.

Tampoco le gustó la forma en que se lo comunicaron. El secretario del juzgado la llamó una hora y media después del hallazgo del avión y le dijo: “¿Te enteraste? Lo siento mucho”. A los familiares que estaban en San Fernando, supo después, les dijeron que si lo hubieran encontrado a los tres días quizá los hubieran encontrado vivos. Ángela pidió “un poquito de tacto”.

La familia hablará mañana con el abogado para determinar qué acciones legales iniciarán. Ella sabe de aviones. Dice que no es posible que porque se rompa el transponder el avión se caiga. Muchas veces acompañó a Matías en los vuelos. Ahora, no quiere salir de la casa. Come poco, duerme poco. Su mamá empieza a hablar y se indigna. Hay teorías que no puede creer. Llora y fuma, intentando aliviar algo de tanto dolor. Se fue a vivir con su hija y su nieta estos días. Falta poco para que la beba cumpla un año. Quieren festejárselo igual, porque es lo que Matías querría.

“Todo el mundo está diciendo que el avión se cayó porque Matías no sabía manejarlo. Y no es así. Vamos a llegar a las últimas consecuencias para limpiar el nombre de mi cuñado”, insistió Franco Barbero, hermano de Ángela. “Lo que me dijeron es que sacaron una montaña de fierros, que no se puede distinguir nada. No creo que haya ningún rastro de nada. Uno la esperanza igual no la pierde”, agregó. Lo cierto es que aún no recibieron ningún comunicado oficial sobre el hallazgo de los cuerpos de los pilotos. Lo leyeron en los medios. Hasta ayer les seguían llegando mensajes de videntes al celular diciendo que los ven vivos.

Todavía sospechan del cuarto tripulante, les parece extraño que no anduviera nada de repente. “Es muy raro que les haya fallado todo. ¿Cómo hacés para que te falle todo en 15 minutos? Es demasiado para creérselo”, insisten los familiares. Y aseguran que alguien va a tener que hacerse cargo.

Ángela llegó ayer a la mañana con su hija de 11 meses a la casa de su hermano. No fue a San Fernando. Allá quedaron el papá y el tío de Matías. En la entrada de la casa hay una foto de su marido con su beba. El cuarto tiene la luz apagada y una vela blanca ilumina el retrato. Estuvo así, prendido, desde el primer día.

“Todo este tiempo que pasó a uno le fue incrementando la esperanza de vida. Esto lo pasamos el día que se cayó el avión. Yo me vine de Córdoba con la idea de que venía a buscar a mi hermana y nos íbamos para Buenos Aires a ver los cuerpos. Y de ese momento hasta hoy pasaron 28 días”, contó el cuñado de Matías. Cuando supo del hallazgo del avión, habló con su hermana. Sólo desea que ella pueda hacer el duelo.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com