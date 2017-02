Barros Schelotto: “A Bou y a Rossi los vamos a analizar”

El concordiense fue protagonista

Luego de la victoria ante Colón, donde el concordiense fue protagonista marcando el segundo tanto, el DT de Boca aseguró que evaluará la posibilidad de darle la titularidad al delantero entrerriano. Lo mismo dijo sobre el arquero Rossi.

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, dio sus primeras sensaciones luego del último amistoso de la pretamporada para el Xeneize, donde venció 2 a 1 a Colón en el Cementerio de los Elefantes. “Esperemos llegar de la mejor manera al inicio con Banfield. Esperemos que se inicie el fin de semana que viene”, indicó el Mellizo.

Además, se refirió a las actuaciones del concordiense Walter Bou (quien ingresó desde el banco y marcó el segundo gol) y Agustín Rossi (arquero que reemplazó al cuestionado Axel Werner y atajó un penal). “Los vamos a analizar a cada uno en su posición. Vamos a definir con más trabajo esta semana para poner lo mejor contra Banfield. Me tocó vivir la época de los once de memoria y la de los once mejores”, explicó.

Por último, el Mellizo hizo un balance de la pretemporada del Xeneize. “Fue larga e inesperada por la situación del fútbol argentino. Pudimos probar, ver cosas. Vamos a intentar llegar de la mejor manera al partido”, cerró.5º).

