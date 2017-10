Bordet aseguró que “el 82% móvil está garantizado en nuestra Constitución”

Fue terminante con el tema

“El 82 % móvil y la Caja de Jubilaciones está en nuestra Constitución y para cambiarlo, se debería reformarla, y no hay nada de eso”, remarcó Bordet y habló de “internas gremiales” sobre esos temas. Además, habló de Santiago Maldo

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, atribuyó a una “interna gremial” trascendidos que mencionaban la posibilidad de transferir la Caja de Jubilaciones provincial y fue terminante sobre los rumores de los últimos días. “Para hacer eso, habría que modificar la Constitución, y nadie está pensando en eso”, resaltó.

Garantizado en la Constitución

“La armonización es problema de la interna que tiene Agmer. Nosotros nunca hablamos de la armonización. Acá, el 82% móvil y la no transferencia de la Caja, está en la Constitución. Para esto, habría que modificar la Constitución, y nadie está pensando en eso”, remarcó el Gobernador para ser terminante con el tema y agregó: “Digamos las cosas como son. No hay absolutamente nada”.

Al respecto, el mandatario provincial despejó las dudas sobre los rumores de los últimos días y subrayó: “Siempre he defendido a los trabajadores, y no se ha despedido a absolutamente nadie. Es un tema que no está en nuestra agenda”, declaró Gustavo Bordet, en una recorrida por el club Neuquén, en la zona sur de Paraná, donde se efectivizó una entrega de aportes a entidades deportivas.

Sobre Santiago Maldonado

“Debe haber una respuesta de qué le pasó a Santiago Maldonado. Es una cuestión grave, porque hay una fuerza de seguridad involucrada. Por eso es importante que nos digan qué pasó con Santiago Maldonado”, opinó Bordet, en diálogo con la prensa que se encontraba en el lugar.

La campaña

Bordet también adelantó que mantendrá una reunión con gran cantidad de dirigentes “para ajustar los detalles” de la última etapa de campaña con vistas a las legislativas de este mes. “Vamos a plantear esta campaña, en el marco de la propuesta, trabajando mucho, y entendiendo que tenemos que trabajar aunando esfuerzos y criterios”, señaló.

