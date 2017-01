About nogoyatimes

Bordet dio detalles de gestiones, licitaciones y obras viales en la provincia donde incluye Nogoyá

Dos Puentes sobre el arroyo Don Cristóbal

El gobernador Gustavo Bordet informó sobre las próximas obras viales que en ejecución y que se realizarán en la provincia. Entre otras, explicó a APFDigital que son importantes las obras de puentes en Entre Ríos, 12 de ellos en condición precaria.

Sobre la licitación del tramo Larroque-Parera, explicó: “Tenemos en el Tribunal de Cuentas, me he estado comunicando con el presidente, como ahora se hace el control anterior de las licitaciones, le estoy pidiendo celeridad para que no nos traben y no nos demoren los procesos licitatorios. Resuelto este tema, estamos llamando a licitación para la ruta 51, que es una obra muy esperada pero hace 30 días que con este tema del control anterior tenemos parada la licitación. Confío en que el Tribunal lo resolverá rápidamente en estos días”.

Además, sostuvo que hay 12 puentes en situación precaria. “Estamos trabajando con Vialidad Nacional primero para hacer nuevos cuatro puentes, dos sobre el arroyo Don Cristóbal, en el departamento Nogoyá, que históricamente está el reclamo, dos más en La Jacinta y otro en la zona de Galarza, departamento Gualeguay. También emprenderemos el de Paso Birrinchín (Departamento Federal) con recursos propios provinciales. Y estamos haciendo el puente sobre la ruta 8, que están comenzando en esta semana. Presentaremos también este año un proyecto para 19 puentes al BID, que se reemplaza sobre son viejos puentes bailes que se hicieron provisoriamente hace 50 años y que todavía siguen haciéndose, con peligros”, continuó el Gobernador.

“También en el puente de arroyo Salto, sobre la ruta 11, estamos trabajando sobre un nuevo puente, que forma parte del acceso sur de Paraná, una obra de 300 millones de pesos que financia enteramente la Provincia. Una vez terminado, procederemos a la limpieza del arroyo y ahí se terminarán definitivamente los cortes por anegamiento en la ruta 11”, finalizó en declaraciones a esta Agencia. (APFDigital)

