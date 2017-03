Bullrich y el paro docente: “Vamos a hacer un esfuerzo hasta último momento”

Se refirió a las paritarias

“Estamos más presentes que nunca acompañando a cada una de las provincias para que haya clases en todo el país”, dijo el ministro de Educación. Además, habló de los “voluntarios” en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró hoy que el Gobierno hará un “esfuerzo hasta último momento” para que se levante el paro docente y las clases comiencen el lunes próximo.

“Somos un Gobierno al que le interesa que los chicos tengan clases. Vamos a hacer el esfuerzo hasta último momento. Siempre hay tiempo de llegar a acuerdos”, enfatizó el funcionario.

En declaraciones radiales, Bullrich resaltó: “Estamos acompañando a cada una de las provincias para que resuelvan el tema paritario. Hay dirigentes que dicen que la Nación se borró. Todo lo contrario; estamos más presentes que nunca acompañando a cada una de las provincias para que haya clases en todo el país”.

Los gremios docentes anunciaron que el lunes y martes de la semana próxima irán al paro, por lo cual las clases no comenzarán en la mayoría de los distritos del país.

Sobre la situación en cada provincia, el ministro explicó que Jujuy y Misiones “ya cerraron, y hay varias provincias que han acordado pero tienen el paro nacional todavía convocado”.

“El lunes que viene, 600 mil niños y niñas de todo el país empiezan primer grado. Que sea un día como el que todos recordamos y no suspendido por un paro”, enfatizó.

Con respecto a los docentes “voluntarios”, Bullrich evaluó: “el docente no es reemplazable. La provincia de Buenos Aires propuso poner a esos voluntarios en algunos centros sociales, públicos, para dar asesorías y tutorías a los alumnos de la provincia”.

“Eso me parece un buen gesto, pero no reemplaza al docente. Frente a las aulas tiene que haber docentes bien preparados y esto lo sabemos todos y coincidimos todos con ello”, subrayó.

Este viernes, los Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires volverán a tener una reunión con los sindicatos docentes, en busca de un acuerdo salarial que permita levantar el paro anunciado.

