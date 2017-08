Causa Escobar Gaviria: “Fue un momento que yo esperé hace muchos años”

Una de las presuntas víctimas dio su testimonio ante la Justicia en Gualeguay y contó cuál fue su sensación. Cuestionó a quienes defienden al sacerdote, aunque diferenció al resto del pueblo y dijo que la comunidad no lo apoya “porque es un abusador”

Alexis Endrizzi es víctima de los presuntos abusos cometidos por el cura Juan Diego Escobar Gaviria, y este miércoles después de mucho tiempo pudo hablar ante la Justicia para brindar testimonio de la situación que le tocó vivir: “Fue un momento que yo esperé hace muchos años, poder hablar y estar en la Justicia. Por ahí los nervios traicionan, pero yo traté de estar tranquilo para contar todo“, relató.

Tras declarar, la presunta víctima del sacerdote rompió en llanto y contó cuál fue su sensación: “Sí, porque la vi a mi mamá. No quise llorar adentro para no trabarme, pero salí afuera y lloré. Estaba muy nervioso, no quería mirar para donde estaban sentados ellos. De costado veía que se rascaba la cabeza o tenía el piecito que le temblaba. Yo lo conozco y para mí estaba muy nervioso“, dijo en relación a Escobar Gaviria, quien estuvo presente en la sala mientras brindó testimonio.

“Los abogados de él querían hacerme contradecir, y no pudieron. Estoy muy tranquilo. Yo pienso que la gente que lo está defendiéndolo a él tiene hijos, nietos. ¿Y si les hubiera pasado a ellos, y yo hubiera estado con un cartelito acá rezando?”, sostuvo respecto a las personas que fueron a Gualeguay a darle respaldo al párroco.

En esa línea, Alexis habló de la situación que se vive en Lucas González tras conocerse las denuncias: “Mucha gente se le dio vuelta a él. Ayer el cartelito de una señora decía ‘tu comunidad te acompaña’. Y acá la comunidad creo yo que no está con él, porque es un abusador. No es una persona que robó una bicicleta y venimos a hacer justicia. Es un abusador. Y no es un abuso, son varios abusos, que por muchos años nos callamos“, remarcó.

“No tienen corazón, las señoras que están acá no tienen corazón. Ellos tienen hijos y nietos. ¿Qué hubiera pasado si les pasaba a ellos?”, concluyó.

