Cerró la etapa provincial del voleibol en los Juegos Evita

“Balance postivo”

Las localidades de San José y Colón recibieron las finales provinciales de los Juegos Evita en la disciplina vóleibol Sub15 y Sub17 femenino y masculino, cuyos campeones se clasificaron para la etapa nacional en Mar del Plata.

Desde la Dirección de Deporte Social se mostraron muy conforme con el desarrollo de la competencia en ambas ciudades, enfatizando que “el balance es positivo en todos los aspectos”.

“Hay que destacar la buena participación de los deportistas y los entrenadores porque al margen de los resultados eso marca el desarrollo del deporte. Los chicos de cada uno de los 18 departamentos compitieron en igualdad de condiciones y año tras año se nota una evolución en cuanto a lo organizativo y estructural de la etapa provincial del vóley”, agregó el director de Deporte Social, Edgardo Sánchez.

En ambas ramas y categorías, todos los equipos “cumplieron un muy buen desempeño, los partidos fueron entretenidos y con buen nivel deportivo, acompañados por una excelente presentación de las autoridades de las mesas de control y los árbitros”.

Estuvieron acompañando cada una de las jornadas el secretario de Deportes de la Provincia, José Gómez, el subsecretario de Deporte Social y Federado, Adrián Perotti; la subsecretaria Roxana Villagra; el director de Deporte Social, Edgardo Sánchez; personal de la Secretaría, autoridades de los municipios y allegados a la disciplina.

La próxima final provincial será la correspondiente a la disciplina atletismo convencional y adaptado en la localidad de Concepción del Uruguay, del 6 al 8 de septiembre.

Los campeones

Sub 15 Femenino: Paraná

Sub 15 Masculino: Feliciano

Sub 17 Femenino: Crespo

Sub 17 Masculino: Paraná

Feliciano Campeón Sub 15 Masculino



Crespo Campeón Sub 17 Femenino

Paraná Campeón Sub 17 Masculino

