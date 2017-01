About nogoyatimes

Con jineteada y destacados artistas, este viernes comienza el Festival de San Sebastian

Con destacados artistas y jineteada, este fin de semana se realiza el Festival San Sebastián en Nogoyá. Habrá más de 60 Tropillas con reservados y jinetes de todo el País y en el Escenario mayor la actuación de Los Reyes del Cuarteto de Córdoba, Alama de Montiel y Miguel Figueroa y su Conjunto, junto a artistas locales.

Programa

VIERNES 20/01:

1)-20.30HS: Salida Desfile de Agrupaciones y Delegaciones, desde Predio San Sebastián.

2)- 21.30HS: Llegada al Predio San Sebastián, Formación en Campo de Jineteada.

3)-Himno Nacional Argentino interpretado por Inés Núñez y acompañada por la Banda Municipal de la ciudad de Nogoyá.

4)- Palabras de bienvenida a cargo del Presidente del Círculo.

5)-Homenaje a San Sebastián por su cumpleaños a cargo de los sacerdotes:

6)- Reconocimiento a los familiares de Pedro Brassesco y Ignacio Marciani por haber integrado la Comisión Directiva del Círculo de Retirados de esta Gestión y participado en la 1era Edición del San Sebastián.

7)-Destrezas Criollas en Campo de Jineteada por las distintas Agrupaciones Tradicionalistas.

Escenario

8)- Apertura: ¨El Remolino¨ Agrupación de Danzas Delegación de Moreno, Pcia. De Buenos Aires.

9)- Acrobacias Aéreas por Daiana Bonus(Nogoyá)

10) Nogoyá Tango a cargo de Iván Mendez (Nogoyá y Lucas Gonzalez)

11)-Banda Municipal de la Ciudad de Nogoyá.

12)- Gabriel Chandaré con el Homenaje a Bety Cappa.(Nogoyá)

13)-Cristian Perozzo y los Tallas. (Lucas Gonzalez).

14)-Rubén Gimenez (Diamante- Gentileza Cultura Pcia.)

15)- Animación Jorge Méndez y Cachi Gonzalez.

16)-Peñas en las Carpas. Los conjuntos actuantes serán observados por un jurado donde la última noche actuarán con un tema en el Escenario Mayor y serán contratados para la Edición 2018.

SÁBADO 21/01

APERTURA:

1)- 20.30Hs. Comienzo Jineteadas.

2)- 22.00Hs. ¨SD DANCE¨ Esc. De Danzas de Selva Donato (Contemporáneo, reggaetón, cumbia, merengue y zumba).

3)- ¨Latidos de Chacarera¨ grupo Revelación en el certámen San Sebastián de Alte. Brown. ( José C. Paz. Pcia de Bs. As.)

4)- ¨Los del Plata¨ Conjunto Ganador del Cértamen de Alte. Brown.( La Plata. Bs. As.)

5)- Roberto Romaní ( Paraná)

6)- ¨Los Reyes del Cuarteto¨ ( Córdoba)

7)- Jineteadas.

8)- Entrega de Premios Jineteadas y Reconocimiento a Néstor Facello por integrantes de la Comisión de Jesús María y Círculo Policial Nogoyá.

9)- Animación Jorge Mendez y Cachi Gonzalez.

10)- Peñas en las Carpas. Los conjuntos actuantes serán observados por un jurado donde la última noche actuarán con un tema en el Escenario Mayor y serán contratados para la Edición 2018.

DOMINGO 22/01

APERTURA:

1)- 20.30 Hs. Jineteadas.

2)- 22.00Hs. Instituto José Larralde. Profesora Amancay Martínez (Nogoyá).

3)- Conjunto Musical de Cumbia ¨Refugio¨( Nogoyá).

4)- Diego Picabea solista (La Plata).

5)- Pepe Villanueva (Nogoyá).

6)- Jineteadas.

7)- ¨Alma de Montiel¨ ( Federal- Gentileza Cultura Pcia.).

8)- Conjunto Ganador Peñas. Que funcionarán viernes y sábado en el Predio.

9)- Jineteadas.

10)- Entrega de Premios.

11)- Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero (Santa Fe).

