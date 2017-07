Con pocas palabras y mucha emoción se inauguró CMR (CENTRO MÉDICO DE REHABILITACIÓN)

Un gran proyecto que hoy es una realidad tangible y que lleva como nombre Centro Médico y de Rehabilitación, gracias al emprendimiento de un profesional de la salud como es el Traumatólogo Julio Savio, quien después de haber cursado su carrera y especialización volvió a su ciudad natal, y comenzó a trabajar para que una idea se materialice.

El Acto contó con la presencia del Cura Párroco de nuestra ciudad Jorge Bonin, autoridades gubernamentales, profesionales médicos, profesionales de otras áreas, amigos y familiares.

Palabras del Doctor Julio Savio:

Buenos días, autoridades, familiares amigos, gracias por venir a compartir este sueño, por ser parte del mismo. Detrás de este sueño, hay proyectos, ilusiones, noches de insomnio cuando los fantasmas del miedo me patoteaban por las noches. Hay amor de madre con una entrega total, amor de mujer, Romina, que también tomó como propia esta ilusión.Gracias a esas sillas que me invitaron a sentar cuando mis fuerzas parecían ceder, gracias a esas manos generosas tendidas, esos abrazos francos que me empujaron a continuar esta obra, nuestra obra. GRACIAS INFINITAS TOTALES, ESTOY CONVENCIDO, QUE CUANDO LOS PROYECTOS SON COLECTIVOS, SON MAS PROYECTOS, PORQUE CUANDO LA SEMILLA DA SUS FRUTOS, LAS SATISFACCIONES LLEGAN A TODAS LAS ALMAS QUE ACOMPAÑARON LA ILUSION, ESTE SUEÑO NO ES UN INTERES MEZQUINO, SINO COLOCAR LA SALUD EN UN SITIAL DE PRIVILEGIO y JERARQUIZAR EL ARTE DE CURAR.