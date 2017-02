About nogoyatimes

Copa Davis: Argentina se juega el pasaje a cuartos de final

Desde las 11

Carlos Berlocq se puso una vez más el traje de Gladiador y venció en un partido vibrante a Paolo Lorenzi. Hoy, desde las 11, Argentina tiene la oportunidad de dar vuelta un 0-2 adverso con Guido Pella ante Fabio Fognini.

A raíz de la demora en el cuarto punto que ganó Carlos Berloqc, la falta de luz natural obligó a postergar para hoy (a partir de las 11), el duelo final, en principio, entre el bahiense Guido Pella (84°) y Andreas Seppi (147°), aunque los capitanes Daniel Orsanic y Corrado Barazzutti tienen la opción de modificar a los protagonistas hasta quince minutos antes del inicio del quinto punto.

El correntino Leonardo Mayer, quien terminó con molestias musculares tras el partido de dobles del sábado, y Fabio Fognini, son las otras opciones.

“No hemos decidido todavía, pero creo que si jugábamos hoy tenía más chances Guido. Pero lo seguiremos hablando en el hotel, pero no puedo decir quién porque no lo tenemos. El no haber jugado hoy me da una chance más de ver cómo están los dos jugadores, qué confianza tienen, Leo con todo lo especial y lindo que tiene ser padre, tuvo un desgaste emocional muy grande y eso repercute en el físico”, explicó al respecto el capitán argentino en conferencia de prensa.

De esta forma, Argentina tiene la oportunidad, por primera vez en su historia, de dar vuelta un 0-2 adverso en una serie de cualquier categoría.

El ganador de esta serie enfrentará en cuartos de final del Grupo Mundial a Bélgica, que como visitante superó a Alemania por 4-1, sin David Goffin pero con un implacable trabajo de Steve Darcis. Si es Argentina, será local en abril próximo.

