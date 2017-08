Desgarrador pedido de los familiares del piloto: “Todavía esperamos el milagro”

La esposa de Matías Ronzano aseguró que la esperanza de las familias “está intacta” a pesar de que el avión que piloteaba su esposo fue encontrado ayer estrellado a 40 kilómetros de Zárate, en el Delta del Paraná.

La esposa de Matías Ronzano, Ángela Barbero, aseguró este sábado que la esperanza de las familias “está intacta” a pesar de que el avión que piloteaba su esposo fue encontrado ayer estrellado a 40 kilómetros de Zárate, al tiempo que pidió a la sociedad “ahorrarse palabras innecesarias” y orar para que se produzca finalmente “el abrazo que esperamos con más ganas que nunca”.

“¡Ahora más que nunca necesitamos buenas energías! Ahórrense palabras innecesarias en este momento. La ayuda que necesitamos es el rezo, la fe, la plegaria, la energía y la luz porque nuestra esperanza está intacta y esperamos ese abrazo con más ganas que nunca”, escribió esta mañana la mujer en su cuenta de Facebook.

Los restos del avión Mitsubishi en el que se desplazaba su esposo con otras dos personas, fue encontrado ayer por la tarde semienterrado en un sector del delta del Paraná tras permanecer 26 días desaparecido.Hasta el momento, además, no se han encontrado rastros de los tres ocupantes del avión: Matías Ronzano, Matías Aristi -pasajero- y Emanuel Vega -copiloto-.

“Seguimos con la esperanza a flor de piel”, comentó en un post redactado en su muro de Facebook por uno de sus contactos.

Por su parte Pía Ronzano, hermana de Matías y cuñada de Ángela, escribió un post similar en su cuenta de la misma red social donde reclamó “respeto” y pidió que se abstengan de hacer circular información falsa.

“Exijo respeto. Hay tres familias. No pueden hablar, difamar e inventar cualquier cosa. Posiblemente a vos te resulta gracioso; a las familias, amigos, conocidos o personas de buen alma que apoyan la búsqueda, no: los lastima. No difundas información que no haya sido publicada por las familias Ronzano, Aristi o Vega”, reclamó la hermana del piloto.

Las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil ya anticiparon que el operativo puede llegar a durar días, dadas las condiciones climáticas y geográficas del lugar. “Si en estos días la incertidumbre no nos quitó la fe, ahora menos. Esperamos un milagro y sólo necesitamos volver a verlos, abrazarlos y terminar con esta pesadilla”, remató Pía.

