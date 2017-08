Detallaron cómo será la nueva forma de televisar los partidos de fútbol

Las dos empresas Fox y Turner prometen cámaras Full HD desde la primera fecha, además de nuevas tecnologías y estadísticas; el Superclásico de noviembre será el único partido que ambas compañías darán en simultáneo.

Por primera vez desde que en abril pasado firmaron un contrato de cinco años (con opción a otros cinco) con la AFA, ejecutivos de Fox y Turner cuentan cómo serán las transmisiones de fútbol desde la semana próxima. Qué cambiarán y hacia dónde irá un negocio en el que invertirán más de $17 mil millones.

Las novedades

“Las transmisiones van a ser en Full HD desde el primer día -promete Felipe McGough, de Fox-. Habrá mejoras paulatinas, ya que tenemos un contrato por cinco años, más otros cinco años. Esto involucra desde mejoras en los estadios para la televisación hasta mejoras de seguridad. Habrá transmisiones en 360 grados y un esquema muy especial para el River-Boca”, dice McGough. “Tendremos un plantel con los mejores talentos que existen en las transmisiones de fútbol, además de una mayor cantidad de estadísticas y más información. El objetivo es que el espectador viva una experiencia más completa”, aporta Felipe De Stéfani, de Turner. “Estamos lanzando cuatro programas y envíos específicos, pero toda nuestra programación se va a nutrir de lo que pueden traernos 14 partidos por fin de semana del fútbol argentino. Estamos muy contentos con esta oportunidad”, señala Hernán Donnari, de Fox.

Las promesas

“Difícilmente la liga argentina podría retener a todas las estrellas, pero seguramente si el producto crece y nosotros somos parte del mismo, algunas figuras podrán estar dos o tres años más en la Argentina”, vislumbra Julián Mansilla, de Turner. Y agrega: “También en eso estamos pensando: en que crezca el producto porque mejoran sus protagonistas y ellos encuentran condiciones para quedarse”.

Gratis en definición estándar

“Eso está confirmado hasta el 30 de septiembre”, suelta McGough (Fox). Y añade: “Que se postergue o no depende de los cableoperadores y no de nosotros. Es un problema de digitalización. La fecha salió de un pedido de los cableoperadores, que tienen que instalar decodificadores y conectarlos”. Intercede De Stéfani (Turner): “La idea es mitigar el riesgo logístico, y que nadie se pierda ningún partido mientras ese partido se lleve a cabo”.

Razones de una inversión multimillonaria

Según el contrato, Fox y Turner pagarán más de $17 mil millones hasta 2022 por los derechos audiovisuales del fútbol argentino. ¿Por qué? “Nosotros compramos futuro”, asegura Donnari, de Fox. “En la valoración subjetiva del fútbol argentino -agrega-, apostamos al futuro. Es una apuesta que hacemos con mucha convicción y con muchos deseos de que funcione. Estamos convencidos de que hay una oportunidad, de que tiene sentido y de que podemos construir hacia adelante. Pero mirar la inversión a la luz del presente…es bastante difícil pensar en el nivel de esfuerzo económico que las empresas hemos hecho para entrar en este sistema del fútbol argentino, y todavía no hemos transmitido ni un solo minuto”.

Boca-River, en simultáneo

“Por ahora, será el único partido”, adelanta McGough. Y añade: “Que haya otros dependerá del formato de los torneos. Nos pusimos de acuerdo enseguida porque estaba claro que en el River Boca no podíamos tirar la moneda”. “De todas maneras, si hubiera habido dos River-Boca, también los hubiéramos pasado en simultáneo”, admite Mansilla, de Turner. Aunque faltan casi tres meses para el partido (se jugará el 5 de noviembre, en el Monumental), ya hay apuestas entre las dos empresas para dirimir cuál de las dos hace un rating más alto. “Hay un solo River-Boca y ahí se va a jugar muchísimo”, aporta Donnari, de Fox.

Las redes sociales y la protección de los derechos

“Queremos darle orden a un sistema que, en muchos aspectos, estaba muy desordenado”, se escuda Donnari (Fox). “Tiene que ver con hacer valer nuestros derechos: hay situaciones que no se pueden dar”, afirma. Y enumera: “Hay situaciones de ingreso en los estadios para transmisiones que no están permitidas y que estamos tratando de contener. No las contenemos nosotros solamente: eso va a favor del producto fútbol. Los dirigentes de la AFA y la Superliga entienden perfectamente que eso es así, porque se miran en el espejo de las grandes ligas del mundo donde eso es así”. “Vamos a tener un sistema de ventanas lógico, sin ninguna demora innecesaria para que los informativos y la gente puedan ver en tiempos lógicos los goles y los resúmenes”, promete De Stéfani (Turner). “Nosotros no queremos privar de cierto nivel de información a los medios, de ninguna manera. Lo que sí, todos conocemos el ejercicio de los derechos. No sólo los que viajamos a las grandes coberturas, sino todas las empresas que se dedican a esta actividad”, advierte Mansilla (Turner).

Un producto televisivo como la Champions League

“La Champions es el producto más importante que el mundo conoce y obviamente, el punto de comparación de todo el mundo. Aspiramos a un producto así”, cuenta Donnari (Fox). “En términos de producción, creo que la Premier League está muy bien hecha. Igual que la Bundesliga”, agrega.

