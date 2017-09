El arzobispo de Buenos Aires dijo que “estamos próximos” a una visita del Papa

La llegada de Francisco

Mario Aurelio Poli dijo que “así como la Santísima Trinidad es un gran misterio, también lo es saber cuándo viene el Papa”. Lo hizo durante la presentación de la 43º Peregrinación Juvenil a Luján que se realizará el sábado próximo.

El Arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, señaló hoy durante la presentación de la 43º Peregrinación Juvenil a Luján que se realizará el sábado próximo, que los argentinos “estamos próximos” a una visita del papa Francisco y bromeó con que la fecha concreta de este evento “es un misterio”.

“Así como la Santísima Trinidad es un gran misterio, también lo es saber cuándo viene el Papa. A todos lados que vamos nos preguntan por su visita”, señaló la máxima autoridad de la Iglesia Argentina.

“Los obispos argentinos lo hemos invitado cinco veces por carta y personalmente”, señaló Poli y aseguró: “me parece que estamos próximos a esta visita y esta tensión va a terminar bien”.

Durante la presentación de la próxima peregrinación a Lujan, en la que unos 5.000 voluntarios estarán dispuestos a asistir a los cientos de miles de fieles que recorrerán un trayecto de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, Poli aseguró que durante el evento “sobresalen valores como la solidaridad, la alegría y las ganas de estar juntos”.

“Desde la Iglesia no queremos ser ejemplo de nadie, esta es una manifestación masiva que responde a un espíritu religioso en primer lugar, pero también patriótico; la virgen tiene los colores de la patria y nadie renuncia a su inclinación política para ir. Durante la peregrinación se da algo único que puede ayudar al ambiente de nuestro país”, apuntó.

Asimismo, remarcó que el lema de esta edición es “Madre enséñanos a construir la paz” y remarcó que éste valor “no se puede imponer, la paz es la madre del amor, sin paz no podemos seguir adelante”.

Por su parte, Juan Bautista Xatruch, coordinador de la peregrinación, recordó que durante el recorrido habrá “60 puestos sanitarios” dispuestos desde el partido bonaerense de “Merlo hasta llegar a Luján” y que en cada uno de ellos “habrá un médico y personal de distintas parroquias, Ongs y de Cruz Roja para asistir a los fieles y contarán con agua, mate cocido y galletitas”.

El sacerdote también recordó que durante la edición de este año los peregrinos podrán descargarse de manera gratuita una aplicación denominada LaPereLujan que, desarrollada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, les indicará “en qué lugar del trayecto se encuentran, cuánto falta para llegar y dónde está el próximo puesto sanitario”.

Xatruch recordó también que para los peregrinos que lo deseen “se ofrece el bautismo en un lugar dispuesto pasando el puente que une General Rodríguez y Luján”, y recordó que este evento, si bien es de carácter religioso, “no discrimina, no deja de lado a los que están alejados de la Iglesia ni a los que no están bautizados”.

Las redes sociales no quedarán ajenas a este evento que año tras año moviliza millones de personas desde los distintos puntos del país, por lo que, según confirmó Xatruch, ya se dispusieron los hashtag #SelfieConMaria y #ConstruimosLaPaz para que los fieles que concurran a la peregrinación puedan interactuar en las distintas plataformas.

