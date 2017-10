El CGE planea instalar 200 relojes faciales en las escuelas antes de fin de año

Ya instalaron unos 20

Ya instalaron unos 20 relojes faciales en las escuelas y el CGE apunta a llegar a 200 antes de fin de año. Planean instalar 600 en total. Están en período de adaptación al nuevo sistema. Ya se colocó en la Escuela Belgrano de Paraná.

Para el control del ausentismo laboral, el Consejo General de Educación (CGE) comenzó en los últimos días la instalación de los relojes biométricos en aquellos establecimientos educativos donde fue solicitado por los directores, o a instancias de invitaciones o consultas formuladas a los equipos directivos, por parte de autoridades departamentales. Hasta esta semana, la colocación de estos aparatos alcanzó una veintena de edificios escolares, de acuerdo a lo informado por el titular del CGE, José Luis Panozzo.

Conectados al CGE

La medida, con fuerte rechazo sindical, había sido anunciada meses atrás en el marco del proceso de modernización y digitalización iniciado por el organismo educativo provincial, a partir de la implementación del Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). Mediante una aplicación para teléfonos celulares, los docentes también ya pueden consultar sus datos personales, recibo de haberes, historial laboral o el estado de trámites iniciados; esa APP permitirá también ser utilizada para la comunicación escolar con los padres. Para todo este esquema operativo, se requiere una conectividad a Internet que todavía está pendiente en gran parte del territorio entrerriano.

“Estamos en el proceso que nosotros habíamos señalado, para la instalación, período de prueba y adaptación. Y se está haciendo en los 17 departamentos de la provincia. Vale decir que ya hay muchas escuelas que ya lo pidieron por nota formal, y ahí es donde vamos a llegar primero, acompañando con asesoramiento, más allá que es muy sencillo la instrumentación”, explicó Panozzo.

En la Escuela Belgrano de Paraná

Una de los primeros establecimientos educativos de la provincia que cuenta con el aparato de control laboral es la escuela Nº 5 Manuel Belgrano de Paraná. El dispositivo fue instalado el jueves, en la oficina de la Vicedirección.

La directora Viviana Pross confió a Uno que recibieron un instructivo para su puesta en marcha, y estima que el control facial podría demandar alrededor de un mes. “A nosotros nos consultó el director departamental Roque Caviglia, y creemos que no podemos estar a destiempo de la nueva realidad tecnológica”, indicó. De todo modos, explicó que la escuela actualmente posee servicio de Internet, que es abonado por la asociación cooperadora, es decir, por los padres.

El sistema y las dudas

Al momento de instalarse el reloj biométrico, Pross transmitió a los responsables esa situación sobre el servicio, y anticipó que iba a elevar una nota al CGE, para que el organismo educativo se haga cargo de la factura. “Nos dijeron que no era necesario, porque a partir del próximo mes, el servicio estará a cargo del CGE”, contó que recibió como respuesta.

Junto con el reloj, se coloca un router que está conectado a la red de energía eléctrica del establecimiento. Además de remitir información on line al instante al CGE sobre horarios de llegada, el dispositivo permite consultar y obtener un resumen de días y horarios de cada uno de los trabajadores.

Hay muchas dudas sobre cómo se implementa el nuevo sistema. Por caso, qué sucede en caso de jornadas de capacitación, o salidas por emergencia del personal, para ser notificadas por esa vía. “A partir de la próxima semana nos dijeron que habrá capacitación. Además, hay que iniciar la carga de todo el personal”, informó Pross.

Esquema

“El sistema se está poniendo en marcha, sin ningún tipo de inconvenientes. La polémica por la medida tuvo que ver más con una cuestión gremial y mediática, pero ya se implementa en distintos ámbitos del Estado, en todos sus niveles, y en el sector privado; incluso el propio gremio (Agmer) lo utiliza para su personal”, recordó Panozzo.

Según sostuvo el funcionario, la idea es llegar antes de fin de año, a unos 200 establecimientos educativos. Y para el inicio del ciclo lectivo, serán otras 300, entre abril y mayo, teniendo en cuenta que para capacitar y socializar el sistema.

Más de 600 relojes

Ante la consulta acerca de cuántos relojes biométricos necesitará el Estado provincial para cubrir todas las escuelas, el titular del CGE aclaró: “Una cosa es hablar de cantidad de escuelas, y otra, de edificios. Uno puede instalar en un edificio donde funcionan tres o cuatro escuelas: por ejemplo, a la mañana una primaria, a la tarde secundaria, y a la noche una para adultos, y un centro de formación. Nosotros entendemos que necesitamos alrededor de 600 relojes para cubrir las escuelas de mayor volumen, pero en el futuro queremos avanzar en la ruralidad, donde a veces hay un docente por escuela. Ahí también queremos tenerlo, pero seguramente serán las últimas, y también dependerá de la conectividad”.

El 70 por ciento conectadas

Justamente, la conectividad es un aspecto central para el funcionamiento de todo este nuevo sistema, pero también para que las escuelas puedan innovar y adecuar pedagogías a las nuevas tecnologías. Se estima que en la provincia, hay conectividad en cerca del 70% de escuelas, pero pese a contar con ese servicio, muchas veces existen problemas de banda, que no permiten el adecuado uso de Internet.

Conectar a las rurales y de islas

“Tenemos pensado para el inicio del ciclo lectivo 2018, tener conectividad al menos en el 98% de las escuelas de Entre Ríos. Y en esto incorporo a las escuelas rurales y de islas, que están en un proceso de implementación. Sería imposible apostar al uso de las nuevas tecnologías si no avanzamos en la conectividad. Hoy hay muchas escuelas que la poseen pero no tienen la banda suficiente, y por eso estamos trabajando sobre esos inconvenientes. A esta situación se atan todos los aspectos de mejora del sistema educativo, como propuestas educativas basadas en las nuevas tecnologías (ver recuadro). No podemos capacitar a los docentes, y entregar netbooks, si luego no podemos utilizarlas (o también el celular) como herramienta de trabajo”.

