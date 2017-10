El formulario 08 ahora se puede realizar por Internet

Share the joy









En caso de compra-venta, sucesión o donación de un auto, moto o maquinaria agrícola (vial o industrial) hay que transferir la titularidad del vehículo. Este trámite es conocido como transferencia de dominio, participan ambas partes (o sus representantes legales y apoderados), se hacía por escritura pública y desde este lunes el mismo trámite se puede completar por Internet.

Ahora se puede completar por Internet el Formulario 08 para transferir la titularidad de vehículos, un trámite que hasta el viernes pasado debía completarse en su totalidad en el registro del automotor correspondiente a la radicación del rodado a vender. Sin embargo, aún habrá que ir al registro a certificar la firma, pero los tiempos del trámite se acortarán significativamente.

El trámite se realiza desde el sitio web de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). Allí se puede elegir cargar los datos del comprador y el vendedor al mismo tiempo o hacerlo por separado.

La responsable del registro del automotor de Nogoyá, María Soledad Ramat, explicó cómo funcionará el nuevo sistema, y sostuvo: “El trámite se va a hacer online, se llama 08D, porque es digitalizado. El comprador debe ingresar al sitio web de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y completar una serie de ítems que facilitan el trámite”.

Luego agregó: “Esto es una precarga, tanto con los datos del vendedor como del comprador y del vehículo con la posibilidad de empezar de nuevo en caso de algún error. También tienen la posibilidad de pedir un turno en el registro y con el número de precarga se lo atiende y se le certifica la firma”, remarcó, y aclaró: “El resto de la documentación es igual a como se venía realizando dicho trámite”.

“Esto agiliza el tema de la espera en el registro y el tema de corregir errores que en el formulario en papel no se permiten y había que volver a comprar otro formulario”, dijo, y remarcó que “el resto del trámite se completa en el registro”.

Por otra parte, destacó que hace bastante tiempo que también se pueden hacer otros trámites online como los informes de dominios, la certificación de dominios, informes históricos y cédulas azules. “Se hace la precarga, se hace un pago a través de tarjeta de débito o en Pago Fácil. Acá todavía no se utiliza tanto pero sí en otras ciudades que compran un vehículo. Piden informes o las cédulas azules pero la gente local continúa viniendo al registro”, sostuvo, y completó: “Por ahí la gente no está muy acostumbrada pero esto facilita mucho las cosas porque los informes sobre un auto antes de efectuar la compra están en 48hs, se paga por Internet y se envían por mail”.

En este sentido, Ramat destacó que “se puede detectar algún fraude si el vendedor está inhibido, si no es el titular el que vende, son trámites que han facilitado mucho la compra de vehículos”. Para finalizar, agregó: “Los trámites en el registro tardan un poco porque son muchas las cosas que hay que corroborar, se controlan todos documentos, que no sea apócrifo, que no tenga multas o deudas. Todo esto con el tiempo va a ir mejorando y se podrá hacer todo por Internet para que los usuarios no tengan que perder tanto tiempo”.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com