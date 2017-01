About nogoyatimes

El gobierno estableció el receso administrativo apuntando a no alterar los servicios

Decreto número 864

El Gobierno de la Ciudad de Nogoyá informa que durante el receso administrativo dispuesto por el decreto número 864, algunas áreas municipales mantendrán una guardia mínima, otras no se afectará el servicio y las restantes no abrirán. En este sentido manifestaron que la iniciativa apunta a no cesar los servicios mínimos en su totalidad.

En este sentido, desde la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social y Relaciones Institucionales, a cargo de Marcelo Barreto, detallaron que desde el lunes 2 al 6 de enero de 2017 se mantendrá la prestación los servicios de de Recolección, Obras Sanitarias, Área de Tránsito, Centro de Operaciones y Monitoreo, Cementerio, Polideportivo, Defensa Civil, Centro de Emergencias y Terminal de Ómnibus.

Además explicó que las áreas de Tesorería, Atención al Contribuyente, Coordinación Legal y Técnica, Carnet, Juzgado de Faltas, Recursos Humanos y Comercio, estarán con guardias pasivas para casos de urgencias.

Por otra parte Barreto comentó que desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de enero se mantendrá la prestación de servicios de recolección, Obras Sanitarias, Área de Tránsito, Cementerio, polideportivo, Defensa Civil, Centro de Emergencias, Terminal de Ómnibus, comedores municipales, Centro de Operaciones y Monitoreo y Seguridad Interna. “El decreto reglamenta que las demás áreas estarán cerradas durante esos días”, aseguró.

