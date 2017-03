El gobierno provincial acompañó el Encuentro Nacional en Nogoyá

FUTBOL DE VETERANOS

Se desarrolló el Encuentro Nacional de fútbol de veteranos en la localidad de Nogoyá, evento que contó con la participación de 20 equipos de distintas partes del país. Estuvo presente el subsecretario de Deporte Social y Federado de la Secretaría de Deportes, Adrián Perotti, quien entregó un presente a cada representativo durante la premiación.

Bajo la organización de la Agrupación de Fútbol de Veteranos “Control Lechero” de manera conjunta con las autoridades de la Liga de Fútbol de Veteranos, alrededor de 400 jugadores y 100 acompañantes vivieron tres días que tuvieron como común denominador la amistad y el buen fútbol. Fueron 38 partidos para un fin de semana único en la ciudad entrerriana.

Además de los representativos entrerrianos de Nogoyá, Paraná, Rosario del Tala y Ibicuy, del encuentro formaron parte elencos de las localidades de Pedro Luro (Buenos Aires), Bahía Blanca (Bs. As.), Calchaquí (Santa Fe), Carcarañá (Sta. Fe), Los Toldos (Bs. As.), Paso de los Libres (Corrientes), Pergamino (Bs As), Posadas (Misiones), Puerto Vilelas (Chaco), Ramallo (Bs. As.), San Nicolás (Bs. As.) y Vera (Sta. Fe), entre otros.

“Desde el gobierno provincial estamos muy contentos de poder acompañar este torneo que continúa con su progreso año tras año. El balance es altamente positivo porque posiciona el fútbol de la región y porque a través de la organización de proyectan nuevas ediciones con mucho éxito”, expresó el subsecretario de Deporte Social y Federado.

Respecto del nivel de competencia, Perotti indicó que “hemos visto equipos muy interesantes, que juegan muy bien. El representativo entrerriano cumplió una muy buena tarea y por segundo año consecutivo se quedó a las puertas del título. Para destacar también a Olimpo de Bahía Blanca y el conjunto de Pergamino, que se presentó con muchos ex jugadores profesionales de Douglas Haig”.

El certamen se disputó en las instalaciones de los clubes Sirio Libanés, 25 de Mayo, el Polideportivo Municipal y el Complejo que posee la Liga de Veteranos y con un buen marco de público en cada uno de los escenarios se fueron desarrollando las jornadas que finalizaron con la gran final entre el representativo de Los Toldos (Buenos Aires) y el equipo de Paraná, que contó con figuras Víctor Müller, Roque Alfaro y Gabriel Heinze.

Después de 50 minutos (dos tiempos de 25´) muy emotivos y atractivos que terminaron igualados 2 a 2, el conjunto bonaerense se llevó la definición desde el punto del penal para obtener su segundo título en cinco ediciones del Encuentro Nacional de Fútbol en la localidad de Nogoyá.-

