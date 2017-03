El Senador Beltrán Lora solicitó con urgencia la reconstrucción de la traza vial del departamento #Nogoyá

La reconstrucción de la traza vial del departamento Nogoyá es una urgencia y debería ser prioridad para la Dirección Provincial de Vialidad y la Zonal.

Estamos peor en la mayoría de las zonas, que en noviembre de 2016 cuando albergábamos la esperanza de que DPV ER realice los trabajos necesarios para empezar a recuperar nuestros caminos rurales durante el periodo estival, que es la mayor ventana de oportunidad que brinda el clima.

Todos sabemos lo que aconteció durante el mes de diciembre y enero: DPV Nogoyá no operó (sin disponibilidad presupuestaria, sin Jefe de Zonal, sin Plan de Trabajo, sin equipamiento acorde a la situación, etc. )

A mediados del mes de febrero la Directora Alicia Benítez junto a otros técnicos de la DPV recorrió el territorio departamental con el compromiso de organizar un Plan de Trabajo de Emergencia para lo que restaba de febrero y para marzo.

En el día de hoy, a 25 días de aquella recorrida, podemos constatar que muy poco se ha hecho en todo este tiempo. Que han empezado las clases, que se viene la época de la cosecha y hay caminos que son intransitables y otros que ante las primeras lluvias se generan pantanos que son imposibles de pasar, con calzadas destruidas y puentes con bases muy socavadas y que ya no resisten el paso de camiones cargados.

La situación es crítica y puede ser muy grave cuando empiece el otoño y el “Señor Sol “ no nos acompañe como hasta ahora.

Por todo esto, Sr. Gobernador y Sra. Directora de DPV ER, es que el Departamento Nogoyá necesita vuestra inmediata intervención con una disponibilidad de 15 equipos de trabajo y técnicos para poder abordar de manera íntegra y contundente -como mínimo- los caminos principales.

No queremos volver a vivir lo sucedido durante 2016, donde lo previsible (estado desastroso de los caminos rurales) y lo imprevisible (lluvias) consumaron situaciones limites: 90 días de clase, enfermos y familias aisladas y pérdida del 40% producción láctea y 25% de producción granaría, y el correspondiente impacto sobre los ingresos de la población. Debemos garantizar, a nuestros vecinos de la zona rural y a nuestros productores, que el trabajo, la salud y la educación sean un derecho ejercitable como lo debe ser para cada uno de los entrerrianos que habitan nuestra provincia.

Sr. Gobernador, usted tiene la posibilidad de revertir esta situación y si así sucede, los chicos van poder cumplir con el calendario escolar, la salud primaria va estar atendida y los productores podrán sacar su cosecha, pagar sus impuestos e invertir en nuestra provincia. Le recuerdo que la Provincia declaró la “Emergencia Vial“ en mayo de 2016 y no ha pasado nada!!

La Cuenta Regresiva ya empezó, pero todavía quedan algunos días para que Vialidad demuestre que cuando se quiere (decisión política) se puede. Si el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos cumple con su responsabilidad y con la Constitución Provincial, los pobladores están dispuestos a dar colaboración de tiempo y maquinaria para mejorar las trazas y permitir transitabilidad y lo mismo seguramente harán algunas Juntas de Gobierno.

Contamos con Ud. Sr. Gobernador. Ayúdenos a prevenir !!! y no repetir la situación de catástrofe vivida en el año 2016.-

Beltrán Lora

Senador Prov. Departamento Nogoyá.

