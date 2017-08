Elecciones PASO: Todo lo que tenés que saber para este domingo

Primarias 2017

Dónde se vota, cuáles son los DNI habilitados para votar, qué pasa si no voy a los comicios y quiénes están exceptuados de hacerlos, son algunas de las preguntas a las que acá encontrarás respuesta.

Este domingo se celebrarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la instancia en la que se definirá qué fuerzas y alianzas políticas y qué precandidatos podrán efectivamente disputar el 22 de octubre una banca en Diputados o en el Senado.

¿QUÉ SE VOTA EN LAS ELECCIONES PASO?

En las elecciones primarias, los ciudadanos votarán listas de precandidatos para los siguientes cargos electivos nacionales:

Cámara de Diputados: renovará 127 de sus 257 miembros para el período 2017-2021

Senado Nacional: En 2017 corresponde renovar un tercio del Senado, exactamente 24 senadores. Los distritos que renuevan senadores para el período 2017-2023 son: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. (EN ENTRE RÍOS NO SE VOTAN SENADORES)

¿CÓMO SE VOTA EN LAS PRIMARIAS?

Para que el voto sea válido hay que poner un sólo candidato elegido por categoría: Por ejemplo, una sola boleta o lista de candidatos a diputados. Cualquier sobre con más de una opción por categoría, será considerado “nulo”.

¿DÓNDE SE VOTA?

Las consultas sobre los datos se podrán realizar de las siguientes maneras:

Ingresando en http://www.padron.gob.ar/

Llamando al 0800-999-7237

Enviando un SMS al 30777 con la palabra VOTO, ESPACIO, Número de documento, ESPACIO, M o F, según el sexo que corresponda a la consulta.

¿CON QUÉ DOCUMENTO SE VOTA?

Es importante destacar que quien vote, debe hacerlo con el documento que figura en el padrón o con uno posterior. Aquel que se presente con un documento cívico anterior al que figuran en el padrón no podrá votar. Por ejemplo: si un/a ciudadano/a figura con DNI tarjeta y asiste con el DNI libreta verde, no podrá ejercer su deber de votar.

¿QUÉ PASA SI NO VOY A VOTAR?

¿Pero qué pasa si un elector no concurre a votar en las PASO? ¿Podrá hacerlo en octubre cuando se defina efectivamente la nueva composición del Congreso de la Nación?

Sí, podrá, sin embargo deberá justificar la no emisión del voto en las PASO y en caso de no poder hacerlo deberá pagar una multa. Pero en ningún caso el no haber votado en las PASO, con o sin justificación, impide a un elector hacerlo en las legislativas.

¿QUIÉNES ESTÁN EXCEPTUADOS DE VOTAR?

No todos los argentinos en edad de votar están obligados a hacerlo. Por ejemplo los jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial están exceptuados de votar.

Asimismo quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deben sufragar y justifiquen debidamente que tal distancia existió, debiendo para ello presentarse el día de la elección ante la autoridad policial más cercana también están exceptuados de su obligación. Deberán contar con la certificación escrita por la policía para evitar el pago de la multa.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto también están exceptuados. Los certificados deberán ser emitidos por los médicos del servicio de sanidad nacional y en su defecto, por médicos oficiales, provinciales o municipales, o incluso por médicos particulares.

Tampoco está obligado de votar el personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio.

Aquel elector que no haya emitido su voto por algunas de todas estas razones deberá presentarse ante la Secretaría Electoral correspondiente al distrito de su domicilio para justificar su abstención, con la documentación que acredite el motivo de la falta.

De no hacerlo será incluido en el registro de infractores al deber de votar y deberá pagar una multa por faltar a su obligación cívica.

El monto de la multa es $50 para quien no vote en las PASO y tampoco haya justificado la no emisión del voto. Si el elector infractor no vota en las elecciones generales y no justifica la no emisión del voto, el monto de la multa asciende a $100. Por lo tanto, aquellos electores que figuren como infractores con relación a ambos comicios, deberán pagar una multa de $150.

CÓMO JUSTIFICAR LA NO EMISIÓN DEL VOTO EN INTERNET

A través de la página https://infractores.padron.gov.ar se podrá justificar las siguientes razones por las que no se votó. Al ingresar al portal, hay que ingresar el motivo y la documentación que lo acredite. Puede ser un pasaporte sellado, un certificado médico, etc. Si el motivo es la distancia de más de 500 kilómetros, el interesado deberá ir a una comisaría a pedir un certificado que acredite la distancia del lugar de votación.

A las 48 horas del trámite, la Cámara Nacional Electoral enviará al correo electrónico la constancia del trámite.

¿A QUÉ HORA SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS?

Un centro de cómputos funcionará desde las 18 en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, y ahí estarán disponibles los datos oficiales del escrutinio provincial, que también se pueden seguir por la web del gobierno de Entre Ríos.

Desde las 21 se difundirán los datos oficiales y la “tendencia definitiva” en los resultados, se estima que sea alrededor de las 23hs.

Los empleados públicos que sean autoridad de mesa podrán no concurrir a sus trabajos el lunes 14

La inasistencia se considerará “justificada” y no generará “efecto alguno a los fines de la liquidación y pago de los adicionales particulares y del presentismo”, según el decreto 2520/17. Por otro lado, a excepción de docentes y alumnos, el personal de las escuelas afectadas a los comicios, sí deberá presentarse el lunes 14, informó Agmer.

El Registro Civil abrirá este domingo de elecciones para el retiro de DNI

Las oficinas de calle Dean J Álvarez, en Paraná, permanecerán abiertas el domingo desde las 9 hasta las 17. Según se informó desde el Registro Civil, alrededor de 400 personas están pendientes de retirar su DNI.

El lunes por la mañana no habrá clases en las escuelas donde se vota

Desde el CGE indicaron que no habrá clases, ya que luego de las elecciones del domingo se realizarán tareas de desinfección en las 564 escuelas disponibles para tal fin.

La suspensión será sólo por la mañana del lunes, ya que por la tarde las clases se desarrollarán normalmente.

