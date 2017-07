Estremecedor video: Denuncian maltrato en jardín de infantes de Paraná

Share the joy









“Hoy viniste y acá no se llora”

“No quiero venir acá más”, le dice el pequeño, a lo que la supuesta maestra jardinera le replica gritando: “Sí, pero hoy ya viniste, se lo decías a tu mamá mañana. Ya estás acá ahora y no se llora acá, me escuchaste”.

Un video comenzó a viralizarse en las últimas horas en la capital entrerriana. El material enviado por una vecina. Según contó la mujer a este medio, el mismo habría sido captado en calle Malvinas de esta ciudad.

Según relató, una persona que trabaja en una obra lindante con el fondo de establecimiento educativo captó el momento.

En el mismo se escucha la voz de una mujer que de muy mala manera le grita a un pequeño: “Hoy viniste y estas acá. Acá no se llora”.

“El diálogo”

“No quiero venir acá más“, le dice el pequeño, a lo que la supuesta maestra jardinera le replica gritando: “Sí, pero hoy ya viniste, se lo decías a tu mamá mañana. Ya estás acá ahora y no se llora acá, me escuchaste“, enfatiza con su voz que notablemente subida de tono.

El testimonio del vecino

“Si alguien tienen hijos, sobrinos o nietos en el jardín de calle Malvinas 444 que vayan a buscarlos, porque no puede ser que se trate de esta manera a los chicos que van a ese jardín. Esto ocurrió este martes”, relató el hombre que filmó esto.

Fuente: Elonce

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com