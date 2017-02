About nogoyatimes

Entre 500 aspirantes, fueron seleccionados 40 de Argentina, Uruguay y Chile. Agustín Weimer Kramer es de General Ramírez y este año cursa su último año de secundaria en la escuela Nº 4 Francisco Ramírez.

Agustín Weimer Kramer irá en los primeros días de marzo a Chile, a la reserva ecológica Huilo Huilo, a participar del campamento científico auspiciado por la firma Bayer.

-¿En qué año estás y cuál es tu asignatura favorita?

-Este año curso el último de la secundaria, o sea sexto. Mis asignaturas favoritas el año pasado fueron Química y Ciencias de la Tierra y este año sé que voy a tener Ecología. Y ésa es una de mis temáticas favoritas.

-¿Tu escuela tiene alguna orientación?

-Mi escuela tiene tres orientaciones: Economía, Humanidades y Naturales. Yo curso Naturales.

-¿Cómo te enteraste de esta convocatoria?

-Es un poco gracioso, porque vi una publicidad de Bayer en Facebook que decía Campamento Científico. Entré a ver sin tener mucha idea porque ya había participado en los campamentos científicos que realizamos acá en General Ramírez. También estuve como organizador en algunos de ellos. Me dio intriga y entré. Vi cómo tenía que hacer para participar. En el 2015 me postulé para participar en 2016 y no salí seleccionado. En 2016 me postulé de nuevo y entré.

-¿Qué requisitos necesitás para postularte?

-Para postularse hay que completar un formulario con una serie de datos personales, con tus actividades favoritas, de qué actividades relacionadas a las ciencias has participado, si has intervenido en campamentos científicos, si has ganado premios participando en alguna de esas instancias. Yo consigné las ferias de ciencias de las que hace seis años participo.

Y otras preguntas, como por ejemplo dos de las que me acuerdo particularmente. ¿Qué harías vos si fueras presidente para que los jóvenes se interesen en las ciencias, en la temática de la energía, en el medio ambiente? ¿Si tuvieras todos los recursos, qué temas te gustaría investigar?

Además de eso, dos profesores tienen que redactar una carta de recomendación hablando de tu entusiasmo y de tus ganas de aprender. Y también hay que mandar un video presentándote y diciendo por qué querés participar.

-¿Qué contestaste en la segunda pregunta, en ésa sobre qué investigarías si contaras con todos los recursos?

-Yo contesté que me gustaría investigar el tema del agua, especialmente el de la contaminación. Y, particularmente, el problema de los agroquímicos. Contesté eso porque es más que nada una problemática local y del país. Y es algo sobre lo que vengo investigando hace años. Fue lo que más me interesó.

-¿Son consciente de que esas investigaciones rozan intereses muy grandes?

-Y sí. El gran tema son los intereses económicos y los ligados al poder que se rozan con esa orientación.

-¿Estuviste googleando cómo es el lugar al que irás?

-Estuve mirando algunas fotos, pero nos dijeron que nos dejáramos sorprender, así que no miré nada -ríe, con nervioso entusiasmo.

-¿Qué actividades hacen normalmente en un campamento científico, en Ramírez y qué harán allá?

-En Ramírez el campamento está más que nada estructurado en base a talleres, sobre tecnología, arte, ciencia. Los chicos se anotan en el taller que más le interese y que están coordinados por distintos profesionales, especialistas en cada área. También hay momentos de actividades recreativas, concursos de disfraces, fogones, etcétera.

Hace algunos años estamos organizando el encuentro de jóvenes científicos donde se leen los trabajos de investigación.

En Chile, en cambio, no voy a exponer sino que vamos a hacer talleres. No sabemos bien qué vamos a hacer. Más que nada es una instancia para aprender, para saber que hay otras formas de aprender que no son necesariamente dentro del aula.

-Estarás en tu elemento porque se trata de una reserva ecológica.

-Sí. Es una reserva ecológica, estaremos con 40 chicos más con los mismos intereses, con la misma mirada y eso es muy motivador.

-¿Cómo cubrís los gastos de tu viaje y tu estadía?

-Los gastos los cubren los organizadores, además Bayer auspicia el campamento. Por el momento, el único gasto que tengo que cubrir es el traslado al aeropuerto más cercano, que es Ezeiza. Después corre todo por cuenta de ellos.

-¿Qué expectativas tenés, cómo pensás que vas a volver?

-Serán diez días, que parece mucho pero estoy seguro de que allá se van a pasar volando. Son muy altas las expectativas que tengo.

-¿Cómo tomó tu entorno la noticia?

-Mis amigos más cercanos me felicitaron mucho y la gran mayoría me decía que lo merecía -ríe con timidez.

-¿Qué vas a hacer cuando termines la secundaria?

-Cuando termine la secundaria tengo pensado estudiar Ingeniería Ambiental, en Santa Fe.

De qué se trata

Cada año, entre agosto y septiembre, se lanza la convocatoria para participar del Campamento Científico Bayer Kimlu del año siguiente. Para postular, se debe completar un formulario con datos personales, responder preguntas motivacionales y adjuntar documentos, junto con un video de minuto.

Los postulantes que cumplan con las bases de postulación, son elegidos a partir de su experiencia y motivación. 40 jóvenes serán seleccionados para participar de este programa, que se realizará entre el 7 y 18 de marzo de 2017, en la Reserva Ecológica Huilo Huilo en Chile. Pueden postular jóvenes entre 14 y 18 años de Argentina, Chile y Uruguay.

Cada seleccionado, será contactado por el equipo organizador e informado de todo lo necesario previo a la ejecución del campamento.

En esta ocasión para el campamento 2017 se postularon 500 aspirantes, de los cuales, se seleccionaron 40; entre ellos, Agustín, el chico apasionado por la ciencia que vive en General Ramírez.