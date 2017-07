Faltante de dinero en la Escuela de Policía: Hay dos investigaciones en curso

Share the joy









Se trata de unos $ 40 mil

El Director de Institutos Policiales confirmó que se inició una investigación judicial y otra administrativa para determinar qué sucedió con los $ 40 mil que faltaron. “Como mínimo, va a haber un responsable”,

Se investiga la insólita faltante de dinero que se mantuvo con hermetismo y trascendió este lunes, una semana después de que se realizara la denuncia y casi 20 días después de que se descubriera el hecho.

Una suma aproximada de 40 mil pesos habría faltado de una caja en el interior del edificio de la Escuela Superior de Oficiales de la Policía “Salvador Maciá”, de la ciudad de Paraná.

El comisario general Sergio Adrián Rebolloso, Director de Institutos Policiales de la provincia de Entre Ríos, dialogó con Elonce TV para explicar lo sucedido en el edificio de la Escuela Superior de Oficiales de la Policía de Paraná.

Faltante de dinero en efectivo

“Queremos aclarar que no se trata de un robo, sino de una faltante de dinero en un balance de caja, conforme a los registros contables”, afirmó el funcionario policial y explicó que “se inició una investigación para comprobar si el dinero está mal anotado o efectivamente, alguien se llevó algún dinero de la caja reforzada de chapa que tiene una llave y que maneja cada compañía“, resaltó el comisario Rebolloso.

La faltante del dinero se notó en un arqueo de caja realizado el pasado 30 de junio, pero se denunció el lunes de la semana pasada, cuando confirmaron que el dinero en efectivo no estaba en el lugar indicado. Al momento de la sustracción, ese fondo contaba con 40.000 pesos.

El manejo del efectivo

Por otra parte, el comisario justificó el manejo de efectivo retenido de las becas de los ingresantes a la Escuela de Policía, en los dos primeros meses de su estudio como aspirantes a integrar la fuerza entrerriana. Al respecto, detalló que “la compañía de Primer Año, cuando ingresa ya comienza a hacer aportes de su beca para la compra de los uniformes que van a llevar, y además, (con ese dinero) se costea cualquier estudio médico que les haya faltado para el ingreso o, alguna contingencia de urgencia o, si sufren lesiones eventuales en el entrenamiento y tienen que pagar algo”, señaló Rebolloso a Elonce TV.

El funcionario policial también aclaró que “hay un manejo de dinero en efectivo que es necesario durante los primeros dos meses, porque (los ingresantes) no cuentan con un recibo de haberes, y al no existir (en esa instancia) una liquidación oficial, no podemos bancarizarlo“, explicó el Director de Institutos Policiales de la provincia de Entre Ríos.

Quién lo administra

“Cada compañía designa de entre sus pares, a una comisión que administra y lleva el manejo de ese dinero y deciden el destino de los fondos; y hay un oficial que fiscaliza que todo se realice correctamente y todo ello, se hace con toda la prolijidad posible. (A los encargados) se les enseña a llevar un libro de balance pero siempre estamos sujetos a que haya un error de registro porque los alumnos tampoco son profesionales en el tema“, dijo el comisario general al referirse a la gestión de los fondos aportados por las becas de los alumnos y que conformaban una parte del dinero que llamativamente desapareció en la Escuela de Policía.

La faltante del 30 de junio

“El dinero estaba en una caja reforzada, que a su vez, estaba en la caja fuerte de la Dirección de Institutos Policiales. Los alumnos pidieron para retirar la caja portátil, ellos llevan en pago de lo que va surgiendo y se realiza semanalmente, un cotejo del dinero existente a través de un arqueo de caja”, dijo Rebolloso a Elonce TV y agregó que “en el arqueo de caja realizado el 30 de junio, se dio la faltante y por eso, mandé a iniciar una investigación para determinar si el dinero está y ha sido mal registrada o si en definitiva, alguien se la llevó“, remarcó el comisario general.

Dos investigaciones

Por la faltante de unos 40 mil pesos en la Escuela de Policía de Paraná, se inició una investigación con “una denuncia en Fiscalía para dejar todo transparentado de que no se oculta nada y le dimos intervención a las autoridades judiciales”, dijo el comisario a Elonce TV y agregó que “además, iniciamos una investigación administrativa que está en curso, pero aún no hay un oficial que está imputado porque la investigación lleva tiempo y la misma, aún no ha concluido”, resaltó el Director de Institutos Policiales.

Al menos un responsable

En referencia a los involucrados en la faltante de dinero y los supuestos responsables, el comisario Rebolloso indicó a este medio que “para evitar que muchas personas estén en el manejo de dinero y se puedan cometer errores, se designa a un oficial responsable de la fiscalización sobre la comisión de cadetes. Es decir que, como mínimo, va a haber un oficial responsable por omisión, en el caso de que encontremos alguna irregularidad”, afirmó el funcionario policial.

Fuente: Elonce

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com