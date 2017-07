Fin de las vacaciones: hoy vuelven las clases a Entre Ríos

Share the joy









Luego de dos semanas retoma el ciclo lectivo 2017 en las escuelas entrerrianas. Aclaran que una nota que circula con información diferente es de otra provincia

Este domingo finaliza el receso invernal, con lo cual a partir del lunes el ciclo lectivo 2017 será nuevamente puesto en marcha en las escuelas entrerrianas. Luego de dos semanas los estudiantes de todos los niveles retomarán sus estudios en los 17 departamentos de la provincia.

Si bien no hubo clases, el receso no estuvo exento de novedades en materia educativa. El gobierno entrerriano, de la mano de Gustavo Bordet y del titular del CGE, José Luis Panozzo, aclaró esta última semana que no existe una tercerización del sistema de pagos de haberes, luego de algunos inconvenientes en los cobros docentes del Sueldo Anual Complementario.

Asimismo, desde el Gobierno aclararon que las clases se retomarán con normalidad, frente a lo que fue la viralización de una nota de un portal mendocino –www.elnueve.com– que fue confundida y compartida en reiteradas ocasiones en nuestra provincia, y que habla de cambios en el cronograma de clases.

