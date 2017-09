Flavio Mendoza quiere adoptar a la bebé que su custodio encontró en la calle

Sensibilizado

“Si me tengo que hacer cargo lo voy a hacer. Por algo Dios lo puso en nuestro camino”, dijo el artista, que hace tiempo lucha por ser padre. “Por algo se ponen en el camino estas cosas”, expresó.

Uno de los custodios de Flavio Mendoza (42), llamado Nicolás, encontró un bebé abandonado en la calle el miércoles pasado mientras paseaba su perro por Floresta. Llamó a la Policía, que rápidamente intervino y se llevó a la pequeña al Hospital Piñero para hacerle los estudios correspondientes: a pesar de haber estado a la intemperie con menos de una semana de vida, pesa 3,400 kgs. y se encuentra en buen estado de salud.

Flavio Mendoza, que vive momentos difíciles por la reciente muerte de su madre y hace tiempo lucha por ser padre, se mostró muy sensibilizado por esta situación y aseguró que, en caso de que sea necesario y que la Justicia lo disponga, se hará cargo de la pequeña. “Si me tengo que hacer cargo lo voy a hacer. Por algo Dios lo puso en nuestro camino”, dijo a través de un mensaje de WhatsApp el bailarín al programa Infama.

Después se comunicó telefónicamente y amplió sus sensaciones sobre esta situación: “Gracias a Dios está todo bien porque la podrían haber encontrado de otra forma. Estas son cosas que no tendrían que pasar. Tantas cosas se me cruzan. Yo le dije a Nico “traela para casa” pero es algo muy legal y hay que hacer todo bien. Lo que puedo hacer es tratar de darles todo lo posible para que esté bien y ayudar para lo que sea. Y si me lo dan, es porque tiene ser para mí”.

“Yo estoy con lo de mi otro bebé, que en algún momento se tiene que dar. No hablo mucho de eso porque quiero que pase el tiempo prudencial para decirlo pero mi bebé viene en camino en algún momento y tendrá que ser otro más, yo no tendría problema. Por algo se ponen en el camino las cosas”, dijo el bailarín.

Y agregó, muy conmovido: “Estas cosas te parten el alma. Si llego a ser el papá, lo seré. Te da miedo pero por algo son las cosas. Si tiene que ser así, será así. No estoy muy bien pero más allá de todo no me gusta hacer de esto algo publicitario. Este tipo de cosas tienen que ser muy privadas y de mucho respeto. No te sabría decir cómo voy a reaccionar de acá a diez minutos porque no soy una persona muy estable en estos momentos”.

Flavio Mendoza se enteró de esta situación después de que Nicolás comentara el hallazgo en un grupo de WhatsApp que comparten. En diálogo con Infama, contó que al ver a la bebé abandonada y envuelta en una toalla, aún con el cordón umbilical, entró en shock: “Siempre ves esas cosas en la tele pero nunca te pasan en carne propia”.

“Saqué a pasear al perro de mi hija y se me va para un umbral al lado de un tacho de basura. Cuando me acerco para agarrarlo para que no coma basura veo un bulto, y cuando lo toco llora. Me quedé shockeado. Un vecino me dijo ‘llamá ya a la policía’. Lo primero que quería hacer era alzarla y llevarla al hospital pero por cuestiones legales no podía. Se te cruza todo por la cabeza”.

