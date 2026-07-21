El tiempo comenzará a mejorar desde mitad de semana con un paulatino ascenso térmico

Meteorología

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con inestabilidad y probabilidad de lluvias entre martes y miércoles en Paraná.

Luego, las condiciones tenderán a mejorar.La semana comenzó con ambiente húmedo, nubosidad, nieblas y lluvias en distintas regiones del país.

En los próximos días, el viento norte impulsará un importante aumento de la temperatura y favorecerá condiciones más estables. La persistencia del aire húmedo también favorecerá temperaturas relativamente bajas y una escasa amplitud térmica, especialmente sobre la región central.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con inestabilidad y probabilidad de lluvias entre martes y miércoles en Paraná.

Luego, las condiciones tenderán a mejorar.La semana comenzó con ambiente húmedo, nubosidad, nieblas y lluvias en distintas regiones del país. En los próximos días, el viento norte impulsará un importante aumento de la temperatura y favorecerá condiciones más estables.

La persistencia del aire húmedo también favorecerá temperaturas relativamente bajas y una escasa amplitud térmica, especialmente sobre la región central.

Sin embargo, hacia mediados de la semana comenzará una transición importante. La rotación del viento al sector norte impulsará el ingreso de una masa de aire mucho más cálida, provocando un marcado ascenso de la temperatura y una disminución gradual de la inestabilidad.

El próximo fin de semana encontrará a gran parte del país con un ambiente mucho más templado e incluso cálido para la época, acompañado por condiciones más estables.

La humedad será protagonista durante la primera parte de la semanaLa semana comenzará con un escenario muy diferente al que se observará hacia el próximo fin de semana. Durante los primeros días predominará una importante circulación de humedad que mantendrá elevados los niveles de nubosidad, favorecerá la formación de nieblas y neblinas y generará precipitaciones sobre distintos sectores del centro y norte del país. Las lluvias serán, en general, de intensidad débil a moderada sobre buena parte de la región pampeana, Cuyo y el centro del territorio nacional, con acumulados mayormente comprendidos entre 5 mm y 15 mm, aunque de manera muy irregular.

Mientras tanto, los mayores registros se concentrarán sobre el noreste argentino, especialmente en Misiones y sectores de Formosa, donde los acumulados podrán superar los 70 mm a 100 mm, extendiéndose también hacia Paraguay, el sur de Brasil y Uruguay.

Este predominio de la humedad limitará el ascenso térmico durante gran parte de la primera mitad de la semana. La abundante cobertura nubosa y la persistencia del aire húmedo mantendrán temperaturas relativamente bajas para la época, con escasa amplitud térmica entre las mínimas y las máximas.

El viento norte provocará un fuerte cambio en la segunda mitad de la semanaA partir de mediados de semana comenzará a consolidarse un cambio en la circulación atmosférica. El viento rotará al sector norte sobre gran parte del país, favoreciendo el ingreso de aire mucho más cálido y provocando un marcado incremento de las temperaturas.

Las anomalías térmicas previstas por el modelo ECMWF para el próximo domingo muestran valores positivos prácticamente generalizados sobre Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, con desvíos de entre 4 °C y 8 °C por encima de los valores normales, especialmente sobre el centro, norte y Litoral argentino.

Este cambio de circulación también contribuirá a una disminución de la inestabilidad en buena parte del territorio nacional. Si bien todavía podrán registrarse precipitaciones aisladas, el escenario tenderá a ser mucho más estable que el observado durante el comienzo de la semana, con mayor presencia de sol y temperaturas que volverán a ubicarse claramente por encima de los valores habituales para esta época del año. Fuente: El Once

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