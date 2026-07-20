A sala llena se presentó la Obra “Caperucita y los Valientes del Bosque”

Nogoyá

En la tarde del viernes, en las instalaciones de la Asociación Cultural Nogoyá, se presentó la obra de teatro denominada “Caperucita y los valientes del bosque”, del elenco de teatro independiente Ta-Te-Ti. La misma estuvo a sala colmada de público.

Vale destacar que dicha obra se enmarcó en las actividades de la Agenda del mes de Julio por el aniversario de la ciudad y la Virgen del Carmen.

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