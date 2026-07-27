Barrio San Martín disfrutó del Ciclo “Cultura en tu Barrio”

Nogoyá

Con gran presencia de vecinos que se acercaron a disfrutar de una tarde de sábado, se llevó a cabo la jornada “Cultura en tu Barrio”, en las instalaciones del Centro Comunitario de barrio San Martín.

En la propuesta organizado por el Municipio de Nogoyá, hubo diferentes espacios para el disfrute de los presentes: juegos, música y dibujos. Además, de una merienda con chocolate y galletitas para cerrar la tarde.

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