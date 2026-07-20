Cerró la Colonia de Vacaciones de Invierno para Niños

Nogoyá

Con una gran participación de niños, finalizó la Colonia de Vacaciones de Invierno organizada por el Municipio de Nogoyá, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, en el Polideportivo Municipal “Cabo 1º Julio César Monzón”.

La propuesta ofreció tardes de recreación, juegos, actividades deportivas y momentos de encuentro para disfrutar durante el receso invernal en un espacio seguro y acompañado por profesores.

Fue una iniciativa pensada para que los más pequeños vivan unas vacaciones de invierno llenas de diversión, aprendizaje y compañerismo.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com