Continúan las Tareas de Forestación en distintos sectores de la Ciudad

Nogoyá

El Municipio de Nogoyá a través de la Dirección de Ambiente continúa llevando adelante el plan de arbolado urbano con el objetivo de ampliar y fortalecer los espacios verdes de la ciudad.

En esta oportunidad, se plantaron nuevos ejemplares en calles Bicentenario, Av. Eva Perón, 9 de Julio, Belgrano, Moreno y en el Parque Bicentenario, ubicado en la intersección de Alem y 9 de Julio.

Durante el transcurso del mes se incorporaron un total de 50 árboles de diferentes especies, contribuyendo a mejorar el paisaje urbano, promover el cuidado del ambiente y generar más espacios verdes para el disfrute de toda la comunidad.

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