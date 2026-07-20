Cuidar el Espacio de Todos

Nogoyá

Luego de los festejos por el 244.º aniversario cívico y religioso de nuestra ciudad y de la celebración por la participación de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, personal municipal llevó adelante tareas de limpieza y ordenamiento de los espacios públicos.

Agradecemos a los trabajadores municipales por su compromiso y dedicación, y a los vecinos que colaboran cuidando cada rincón de Nogoyá. Entre todos, hacemos una ciudad más limpia, ordenada y linda para disfrutar.

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