“Cultura en tu Barrio” en Barrio San Martín

Nogoyá

Cabe destacar que la propuesta, abierta para todos los vecinos, contará con un espacio de música, dibujos, bailes, recreación y deportes.

Este sábado 25 de julio a la hora 15 se llevará a cabo el ciclo “Cultura en tu Barrio”. La actividad, pensada para el entretenimiento y el disfrute de los nogoyanenses, se llevará a cabo en el Centro Comunitario de Barrio San Martín.



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