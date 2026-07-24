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“Cultura en tu Barrio” en Barrio San Martín

Actualizado: 24/07/2026
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“Cultura en tu Barrio” en Barrio San Martín

Nogoyá

Cabe destacar que la propuesta, abierta para todos los vecinos, contará con un espacio de música, dibujos, bailes, recreación y deportes.

Este sábado 25 de julio a la hora 15 se llevará a cabo el ciclo “Cultura en tu Barrio”. La actividad, pensada para el entretenimiento y el disfrute de los nogoyanenses, se llevará a cabo en el Centro Comunitario de Barrio San Martín.


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