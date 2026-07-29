Defensa y Fortalecimiento del comercio local

Nogoyá

Durante la mañana de hoy, el Departamento Ejecutivo presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para tratamiento, análisis y optimización.📄

El proyecto es producto de distintas reuniones con ediles, instituciones intermedias y comerciantes locales, y dispone lineamientos para la radicación de nuevos comercios de los rubros textiles, supermercados y bazares cuya titularidad corresponda a personas no residentes en Nogoyá; buscando promover un crecimiento comercial ordenado, además de proteger a quienes invierten y generan trabajo en la ciudad.

Por su parte, el presidente municipal, Bernardo Schneider expreso: “Entendemos que las mejores políticas públicas nacen del debate, el diálogo y el consenso. Ahora será el Concejo Deliberante el ámbito donde se debatirá, enriquecerá y definirá su aprobación”.

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