El Arquitecto Hugo Fernández es el nuevo Subsecretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio

Nogoyá

Durante la mañana de hoy, el presidente municipal Bernardo Schneider, recibió en su despacho al flamante funcionario que ya comenzó con sus actividades al frente de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos. Además, visitaron el Corralón Municipal para que Fernández conozca las instalaciones y los trabajadores que tendrá a su cargo

Luego del encuentro, Schneider expresó: “Hugo llega desde el sector privado para aportar su experiencia, compromiso y capacidad de trabajo a un área clave para el desarrollo de nuestra ciudad”.

Además, dijo: “Su incorporación fortalece el equipo con una mirada renovada y nuevos desafíos, siempre con un mismo objetivo: seguir impulsando obras, mejorar los servicios y brindar respuestas cada vez más eficientes a los vecinos”.

Por último, reflexionó: “Estoy convencido de que los mejores resultados se logran con equipos sólidos, comprometidos y con vocación de servicio”.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com