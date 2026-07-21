El Concejo Deliberante sesionará mañana

Nogoyá

El Concejo Deliberante de Nogoyá informó que el miércoles 22 de julio, a la hora 10, en el recinto del organismo ubicado en la planta alta del palacio municipal, se llevará a cabo la undécima sesión ordinaria.

La misma será transmitida en vivo por la página de YouTube del Municipio de Nogoyá.

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