El Municipio de Nogoyá continúa consolidando el Plan de Mantenimiento de calles

Ciudad

El Municipio de Nogoyá continúa avanzando con el plan de mantenimiento de calles en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a vecinos y conductores. Las calles intervenidas fueron:

✅ Beata María Crescencia Pérez

✅ Concepción del Uruguay

✅ Enrique García Páez

Las tareas, que se desarrollan de manera permanente a través del personal y la maquinaria municipal, incluyen el perfilado, nivelado y acondicionamiento de las arterias, priorizando aquellos sectores que requieren intervenciones para optimizar la circulación.

Desde el Municipio se destacó que estos trabajos forman parte de una planificación continua destinada a mantener en buenas condiciones la red vial urbana y responder a las necesidades de cada barrio, reafirmando el compromiso con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura de la ciudad.

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