Están Abiertas las Inscripciones para los Juegos Deportivos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2026

Nogoyá

Desde la Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Nogoyá, a través de su directora Julieta Traverso, se informó que están abiertas las inscripciones para la etapa provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2026.

Los mismos están destinados a personas residente en la provincia de Entre Ríos, nacidos en el año 1966, inclusive y anteriores, y podrán participar Centros de Jubilados, Clubes, Instituciones Barriales, Sindicatos, Escuelas de Persona Adultas y toda otra institución que tenga sede en la provincia de Entre Ríos.

Disciplinas Deportivas: Ajedrez; Bochas; Tenis; Tejo; NewCom; Tenis de Mesa; Pádel; Orientación y Golf Croquet.

Disciplinas Culturales: Canto Solista; Teatro Unipersonal; Pintura/Dibujo; Cuento; Danza Tradicional y Tango.

Juegos Tradicionales: Truco y Chinchón.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 29 de julio, comunicándose al teléfono: (03435) – 15408718 o al mail: deportes@nogoya.gov.ar

Por último, desde la cartera municipal, comunicaron que la etapa departamental se realizara en agosto entre las localidades de Nogoyá, Hernández y Lucas González.

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