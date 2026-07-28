Festejo por los 8 años del Jardín Maternal Gerónimo

Nogoyá

El presidente Municipal, Bernardo Schneider, acompañó en los festejos de los 8 años de creación del Jardín Maternal Gerónimo.Allí, las docentes de la institución adornaron el lugar para la ocasión y, junto a las niñas y niños que concurren, celebraron cantando el feliz cumpleaños y compartieron la torta.

Además, estuvieron presentes la coordinadora de Desarrollo Social Melisa Acevedo y el senador provincial, Rafael Cavagna.

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