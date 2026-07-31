Juan Martín Caraballo presenta: “Mis Primeras Piezas Litoraleñas

Nogoyá

Mañana sábado 1º de agosto, en las instalaciones de la Biblioteca Popular “Fermín Chávez”, se realizara la presentación del libro “Mis Primeras Piezas Litoraleñas”, del músico Juan Martin Caraballo.

Además, el artista brindara un taller abierto y gratuito de guitarra y posterior concierto.

Taller: 18 a 19.30 hs.

Presentación y Concierto: 20 hs.

Vale destacar que dicho encuentro es organizado por la Comisión de la Fiesta de la Guitarra y el Municipio de Nogoyá.

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