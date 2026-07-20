Locales

La Muestra Anual de Artistas 2026 se denominó José Alberto Díaz “Joselín”

Actualizado: 20/07/2026
1 minuto de lectura
La Muestra Anual de Artistas 2026 se denominó José Alberto Díaz “Joselín”

Nogoyá

El viernes en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, se llevó a cabo la Muestra Anual de Artistas Nogoyaenses 2026. La misma se denominó “José Alberto Díaz “Joselín””, en homenaje al artista local, a través de la coordinación de Cultura, Educación y Turismo.

La exposición quedará abierta para que sea apreciada por todos los vecinos y visitantes.

La actividad se realizó en el marco de los 244 años de la creación de la imagen de la Virgen del Carmen, hecho fundacional de la ciudad.

Expusieron Natacha Graizzaro; Gabriela Osman; Eloisa Olmedo; Ana Cappa; Anahi villarruel; Daniel Duran; Gladys Silano; Silvia Marengo; Juan Alfaro; Belén Adur; Agustina Facello; Joselin Diaz; Marcel Bordón; Camila Fernández ; Diana Rupani; Maria Amelia Frutos; Miriam Ortega; Daniel Savall y Marisa Núñez Caminos.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

También te puede interesar