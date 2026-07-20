La Muestra Anual de Artistas 2026 se denominó José Alberto Díaz “Joselín”

Nogoyá

El viernes en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, se llevó a cabo la Muestra Anual de Artistas Nogoyaenses 2026. La misma se denominó “José Alberto Díaz “Joselín””, en homenaje al artista local, a través de la coordinación de Cultura, Educación y Turismo.

La exposición quedará abierta para que sea apreciada por todos los vecinos y visitantes.

La actividad se realizó en el marco de los 244 años de la creación de la imagen de la Virgen del Carmen, hecho fundacional de la ciudad.

Expusieron Natacha Graizzaro; Gabriela Osman; Eloisa Olmedo; Ana Cappa; Anahi villarruel; Daniel Duran; Gladys Silano; Silvia Marengo; Juan Alfaro; Belén Adur; Agustina Facello; Joselin Diaz; Marcel Bordón; Camila Fernández ; Diana Rupani; Maria Amelia Frutos; Miriam Ortega; Daniel Savall y Marisa Núñez Caminos.

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