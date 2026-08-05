La Secretaría de Deportes de la Provincia mantuvo una Reunión con Clubes de Nogoyá

Ciudad

Anoche, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Juan José A. Segura”, se llevó a cabo una reunión informativa con los diferentes clubes y entidades deportivas de la ciudad, en la que se dieron a conocer los distintos programas que la Secretaría lleva adelante en beneficio de los mismos.

Allí estuvo presente el Presidente Municipal Bernardo Schneider junto al secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el director General de Deporte Social y Educativo de la provincia, Ricardo Lupi; el senador provincial, Rafael Cavagna y la directora de Deportes y Recreación del Municipio de Nogoyá, Julieta Traverso. Además, de otros funcionarios locales que acompañaron en la reunión.

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